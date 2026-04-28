Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor: ’Küçük Çan’ Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 16:39

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kemer Dağı, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen nadir bir bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bilimsel ismi Campanula vardariana Bocquet olan ve halk arasında 'Küçük Çan' olarak bilinen endemik bitki, çiçeklenme dönemine girerek bölgede eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Ancak uzmanlar, bu özel türün yaşam alanının daralması ve çevresel faktörler nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi altında bulunduğunu belirtiyor.

Doğal yaşam alanlarının kısıtlı olması bitkinin varlığını kritik seviyeye taşıyor

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yürütülen saha çalışmaları, Küçük Çan bitkisinin dünyadaki tek yayılış alanının Söke’deki kalkerli kayalıklar olduğunu ortaya koyuyor. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, bitkinin 'Kritik Derecede Tehlike Altında' (CR) kategorisinde sınıflandırıldığını vurgulayarak koruma önlemlerinin aciliyetine dikkat çekiyor. Sazlıköy’ün kuzeybatı yamacından başlayarak sanayi bölgelerinin sınırına kadar uzanan bu dar koridorda yaşam mücadelesi veren çiçekler, doğanın hassas dengesini temsil ediyor.

Sanayi faaliyetleri ve çevresel baskılar endemik türün geleceğini tehdit ediyor

Küçük Çan popülasyonunun hemen karşısında yer alan sanayi tesisleri ve çimento fabrikası bitkinin doğal ekosistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Geçmiş yıllarda yerel halkın mesire alanı olarak kullandığı Şarlak Şelalesi bölgesini de içine alan bu güzergahın bütüncül bir koruma statüsüne kavuşturulması hedefleniyor. EKODOSD yetkilileri, bu nadir genetik mirasın sadece bilimsel açıdan değil, bölgenin botanik turizmi potansiyeli açısından da korunması gerektiğini ifade ediyor.

Yerel yönetimler ve eğitim kurumları bitkinin korunması için ortak hareket ediyor

Sazlı Mahallesi Muhtarlığı ile koordineli şekilde yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında, bölge halkının bu endemik türe sahip çıkması planlanıyor. Sazlı Muhtarı Hasan Kahraman, bölgenin bu eşsiz zenginliğinden duydukları gururu dile getirirken, bitkinin tanıtılması adına okullarda özel projeler geliştirileceğini belirtiyor. Öğrencilerin doğa bilinciyle yetişmesi ve dünyada sadece kendi topraklarında yetişen bu canlıyı koruma altına alması, türün devamlılığı adına en stratejik adım olarak görülüyor. Yetkililer, doğanın sunduğu bu nadir mirasın sessizce yok olmaması için tüm paydaşları duyarlı olmaya davet ediyor.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
