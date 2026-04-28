Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor: ’Küçük Çan’ Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kemer Dağı, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen nadir bir bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bilimsel ismi Campanula vardariana Bocquet olan ve halk arasında 'Küçük Çan' olarak bilinen endemik bitki, çiçeklenme dönemine girerek bölgede eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Ancak uzmanlar, bu özel türün yaşam alanının daralması ve çevresel faktörler nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi altında bulunduğunu belirtiyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğal yaşam alanlarının kısıtlı olması bitkinin varlığını kritik seviyeye taşıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanayi faaliyetleri ve çevresel baskılar endemik türün geleceğini tehdit ediyor
Yerel yönetimler ve eğitim kurumları bitkinin korunması için ortak hareket ediyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın