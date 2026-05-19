article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Instagram'ın Yeni Şipşak Özelliğini Tatlı Tatlı Gömen Kişiler

Instagram'ın Yeni Şipşak Özelliğini Tatlı Tatlı Gömen Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.05.2026 - 16:52

Sosyal medyanın en büyük platformlarından Instagram yeni özelliğini kullanıcılara sundu. Instant olarak sunulan bu özellik Türkiye'deki kullanıcılara Şipşak ismiyle duyuruldu. Ancak bu anlık atılan fotoğraflar kafa karışıklığını da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar bu özelliği pratik bulurken pek çok Instacı hazırlıksız yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Instagram Şipşak fotoğraf özelliğini kullanıcılarına sundu.

Instagram Şipşak fotoğraf özelliğini kullanıcılarına sundu.

Uygulamanın, fotoğrafı çekildiği an herhangi bir onay istemeden otomatik olarak paylaşması ufak çaplı bir dijital kaosa neden oldu. DM'den yanlışlıkla 'Arkadaşlar' listesine fotoğraf atan kullanıcılar, 'geri al' seçeneğiyle fotoğrafları silse bile fotoğrafların karşı taraf tarafından hala izlenebildiğinden şikayetçiydi.

Elbette bu yeni özelliği ironik bir şekilde eleştirenler de oldu.

Elbette bu yeni özelliği ironik bir şekilde eleştirenler de oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Pek çok kişiye sinir bozucu gelen bu özelliği kapatmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Pek çok kişiye sinir bozucu gelen bu özelliği kapatmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Instagram uygulamasını açın.

Sağ alt köşeden profilinize girin.

Sağ üstteki üç çizgi menüsüne dokunun.

Ayarlar ve Gizlilik bölümünü açın.

Arama çubuğuna İçerik Tercihleri yazın.

Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle seçeneğini bulun.

Bu seçeneğe dokunarak özelliği devre dışı bırakın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın