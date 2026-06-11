"Sıkı Bir Dizi İzleyicisiyim" Diyorsan Tam Senlik: Sahnelerden Yerli Dizileri Tahmin Etme Oyunu

Yerli diziler yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada kendisine izleyici bulmaya ve hatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Dizilerin izlenme rekorları kırmasını sağlayan o dizikoliklerden biri sensen bu oyun tam senlik! Yalnızca yeni bölümleri değil, bazen tekrarlarını bile izlediğimiz dizileri sahnelerinden tanıyabilir misin? Ama dikkat et yalnızca reyting rekorları kıran, izlenmelere doyamayan Türk dizileri değil, erken final kararı almış yapımlar da bu oyunda!

'Dizileri tek bir sahnesinden bile tanırım' diyorsan oyuna gelmen için seni bekliyoruz!