"Sıkı Bir Dizi İzleyicisiyim" Diyorsan Tam Senlik: Sahnelerden Yerli Dizileri Tahmin Etme Oyunu
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Yerli diziler yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada kendisine izleyici bulmaya ve hatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Dizilerin izlenme rekorları kırmasını sağlayan o dizikoliklerden biri sensen bu oyun tam senlik! Yalnızca yeni bölümleri değil, bazen tekrarlarını bile izlediğimiz dizileri sahnelerinden tanıyabilir misin? Ama dikkat et yalnızca reyting rekorları kıran, izlenmelere doyamayan Türk dizileri değil, erken final kararı almış yapımlar da bu oyunda!
'Dizileri tek bir sahnesinden bile tanırım' diyorsan oyuna gelmen için seni bekliyoruz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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