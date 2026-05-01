Bu Kadarı da 'Yok Artık' Dedirtti! İstanbul'da Bir Kadın Bir Yılda 300 Kez Doktora Gitti: "Alışkanlık Olmuş"

Bu da neredeyse yılın her günü sağlık kuruluşlarına başvurduğu anlamına geliyor. Güner, bu tür yoğun ve gereksiz başvuruların, gerçekten ihtiyacı olan hastaların sağlık hizmetine erişimini zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer, bazı vatandaşların hastaneleri yalnızca tedavi için değil, aynı zamanda sosyalleşme alanı olarak da kullanabildiğini ifade ediyor. Bu durumun sağlık sisteminde gereksiz yoğunluk oluşturduğunu belirten Güner, “Burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz 1 yıl içinde gitmiş. Zaten 365 gün var, aynı gün içinde 3-4 yere gitmiş olması gerekiyor” sözleriyle tabloyu özetledi.

Öte yandan artan talebe çözüm olarak akşam polikliniklerinin yaygınlaştırıldığı da açıklandı. Saat 17.00 ile 22.00 arasında hizmet veren bu sistemin özellikle çalışan vatandaşlar için kolaylık sağladığı belirtiliyor. Güner, vatandaşların çoğu sağlık sorununu evine yakın aile hekimliklerinde çözebileceğini de hatırlatarak, sistemin daha verimli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.