Bu Kadarı da 'Yok Artık' Dedirtti! İstanbul'da Bir Kadın Bir Yılda 300 Kez Doktora Gitti: "Alışkanlık Olmuş"

Bu Kadarı da 'Yok Artık' Dedirtti! İstanbul'da Bir Kadın Bir Yılda 300 Kez Doktora Gitti: "Alışkanlık Olmuş"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 14:48

İstanbul’da kayıtlara geçen sıra dışı bir başvuru sayısı gündem oldu. Bir kadının 1 yıl içinde tam 300 kez doktora gittiği ortaya çıktı. Neredeyse her güne bir muayene düşen bu durumun nedeni ise şaşırttı: Kadın, sık sık hastaneye gitmesini “alışkanlık” olarak açıkladı. Sağlık yetkilileri ise bu tür başvuruların sistemde yoğunluk yarattığına dikkat çekiyor.

İstanbul’da sağlık sisteminin erişilebilirliği tartışılırken, ortaya çıkan bir örnek “yok artık” dedirtti.

İstanbul’da sağlık sisteminin erişilebilirliği tartışılırken, ortaya çıkan bir örnek “yok artık” dedirtti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’in paylaştığı verilere göre, bir kadın 1 yıl içinde tam 300 kez doktora başvurdu. Üstelik bu yoğun başvuru trafiğinin nedeni tıbbi bir zorunluluktan çok, kendi ifadesiyle “alışkanlık”.

Güner, İstanbul’da 53 devlet ve 130’dan fazla özel hastanenin bulunduğunu hatırlatarak, sağlık hizmetine erişimde ciddi bir sorun olmadığını ancak doğru hizmete yönelme konusunda sıkıntılar yaşanabildiğini vurguladı. Kocamustafapaşa’da yaşayan bir kadının bu dikkat çekici başvuru sayısına ulaştığını belirten Güner, durumu doğrudan kendisine sorduğunu ve “Alışkanlığım böyle” yanıtını aldığını aktardı.

Verilere göre kadının bazı günlerde 3-4 farklı doktora gittiği tahmin ediliyor.

Verilere göre kadının bazı günlerde 3-4 farklı doktora gittiği tahmin ediliyor.

Bu da neredeyse yılın her günü sağlık kuruluşlarına başvurduğu anlamına geliyor. Güner, bu tür yoğun ve gereksiz başvuruların, gerçekten ihtiyacı olan hastaların sağlık hizmetine erişimini zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer, bazı vatandaşların hastaneleri yalnızca tedavi için değil, aynı zamanda sosyalleşme alanı olarak da kullanabildiğini ifade ediyor. Bu durumun sağlık sisteminde gereksiz yoğunluk oluşturduğunu belirten Güner, “Burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz 1 yıl içinde gitmiş. Zaten 365 gün var, aynı gün içinde 3-4 yere gitmiş olması gerekiyor” sözleriyle tabloyu özetledi.

Öte yandan artan talebe çözüm olarak akşam polikliniklerinin yaygınlaştırıldığı da açıklandı. Saat 17.00 ile 22.00 arasında hizmet veren bu sistemin özellikle çalışan vatandaşlar için kolaylık sağladığı belirtiliyor. Güner, vatandaşların çoğu sağlık sorununu evine yakın aile hekimliklerinde çözebileceğini de hatırlatarak, sistemin daha verimli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
