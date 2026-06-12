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Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Instagram’da Erişim Sorunu mu Var?

Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Instagram’da Erişim Sorunu mu Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 17:05
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Instagram çöktü mü sorusu, 12 Haziran Cuma günü uygulamaya erişimde sorun yaşayan kullanıcıların gündemine geldi. Fotoğraf ve video paylaşımı denince akla gelen ilk platformlardan biri olan Instagram, dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

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Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü?

12 Haziran Cuma günü yapılan anlık raporlamalar, Instagram hizmetinde zaman zaman olası erişim sorunları yaşanabildiğini gösteriyor. Uygulamaya girişte problem yaşayan, ana sayfayı yenileyemeyen ya da mesaj gönderirken hata alan kullanıcılar Instagram erişim durumunu araştırıyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.

Instagram neden açılmıyor?

Instagram neden açılmıyor?

12 Haziran Cuma günü pek çok kullanıcı Instagram'a ulaşmakta zorluk çekti. Sorunun kaynağı henüz açıklanmadı.

Instagram’ın açılmaması farklı nedenlerden de kaynaklanabilir. Uygulamada anlık sunucu yoğunluğu, bağlantı problemi, güncelleme eksikliği ya da cihaz kaynaklı geçici hatalar erişim sorununa yol açabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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