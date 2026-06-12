Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Instagram’da Erişim Sorunu mu Var?
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Instagram çöktü mü sorusu, 12 Haziran Cuma günü uygulamaya erişimde sorun yaşayan kullanıcıların gündemine geldi. Fotoğraf ve video paylaşımı denince akla gelen ilk platformlardan biri olan Instagram, dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.
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Instagram çöktü mü?
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Instagram neden açılmıyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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