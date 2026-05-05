Kısa Sürede 63 Kilo Verdi: 36 Yaşındaki Kadın Hayatını Baştan Aşağı Değiştirdi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 15:48

36 yaşındaki 7 çocuk annesi Hannah Baldwin, kısa sürede yaklaşık 63 kilo vererek hayatını kökten değiştirdi. Uzun yıllar süren kilo mücadelesinin ardından tamamen kendi geliştirdiği kalori kontrolü yöntemine yönelen Baldwin, hem sağlığında hem de günlük yaşamında büyük bir dönüşüm yaşadı. Artık çok daha aktif bir hayat sürdüğünü söyleyen Hannah, eski dönemine kıyasla hareket kabiliyetinin tamamen değiştiğini ifade ediyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/21stone...
36 yaşındaki 7 çocuk annesi Hannah Baldwin, kilo verme sürecinde zayıflama iğnelerini bırakıp tamamen kendi yöntemine geçerek yaklaşık yarı yarıya kilo verdi.

Swindon’da yaşayan Baldwin, geçmişte yoğun atıştırma alışkanlıkları nedeniyle 130 kg üzerine çıktı ve en ağır döneminde yaklaşık 135 kg ağırlığa ulaştı. Boyu 162 cm olan Hannah, eski pantolonlarını bile giyemeyecek kadar kilo aldı.

Ailesiyle gittiği Disneyland seyahati onun için kırılma noktası oldu.

Uzun yürüyüşlerde ciddi bel ve kalça ağrısı yaşayan Hannah, hareket edebilmek için ağrı kesici desteği almak zorunda kaldığını anlattı. Tatil sonrası çektiği fotoğraflar ise değişim kararını netleştirdi.

Kilo verme sürecinin başında bir süre zayıflama enjeksiyonları denediğini ancak maliyet ve yan etkiler nedeniyle devam edemediğini belirten Hannah, ardından kalori sayma yöntemine yöneldi.

Günlük yaklaşık 6.000 kaloriye kadar çıkan beslenmesini 1.900 kaloriye düşürdü; ev yemekleri ve meyve ağırlıklı bir düzene geçti.

Yaklaşık 16 ayda yaklaşık 63 kg verdi ve 73 kg seviyesine indi.

Hannah, en büyük farkın günlük yaşamda olduğunu söylüyor. Çocuklarıyla yürüyebilmek, uzun süre ayakta kalabilmek ve nefes nefese kalmadan hareket edebilmek artık mümkün.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
