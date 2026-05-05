Ütü Tabanındaki Yanık İzlerinden Kurtulmanın Yolu: Meğer Çözüm Bu Kadar Basitmiş

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 13:22

Ütü tabanında oluşan yanık izleri, zamanla hem performansı düşürüyor hem de kıyafetlerde istenmeyen lekelerin oluşmasına neden oluyor. Yabancı kaynaklarda paylaşılan yöntemlere göre bu izlerden kurtulmak sanıldığı kadar zor değil. Doğru malzemelerle yapılan basit temizlik işlemleri, ütüyü ilk günkü haline yakın bir görünüme kavuşturabiliyor.

Bu tür izlerin büyük bölümü, doğru tekniklerle kalıcı zarar vermeden giderilebiliyor.

Uzmanlara göre en etkili yöntemlerden biri beyaz sirke kullanımı. Ütü tamamen kapalı ve soğukken, sirke ile hafifçe nemlendirilmiş bir bezle taban yüzeyinin silinmesi, yanık kaynaklı kalıntıların çözülmesini sağlıyor. Ardından yüzeyin temiz bir bezle kurulanması öneriliyor. Sirkenin asidik yapısı, tabana yapışan erimiş lif ve kir tabakasını parçalayarak yüzeyden ayrılmasına yardımcı oluyor.

Daha yoğun izlerde karbonat devreye giriyor.

Az miktarda su ile macun kıvamına getirilen karbonat, ütü tabanına nazikçe uygulanıyor. Bu işlem sırasında sert yüzeyler ya da aşındırıcı süngerler kullanılmaması özellikle vurgulanıyor. Aksi halde ütü tabanındaki kaplama zarar görebiliyor. Uygulama sonrası nemli bir bezle yüzeyin tamamen temizlenmesi gerekiyor.

Bazı kaynaklarda düşük seviyeli ısıtma sonrası temizlik de öneriliyor. Ütü kısa süreliğine ılık seviyede çalıştırıldıktan sonra fişi çekiliyor ve taban yüzeyi hafif nemli bir bezle siliniyor. Bu yöntem, sertleşmiş kalıntıların daha kolay çözülmesini sağlıyor. Ancak bu işlem sırasında yanık riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Buhar deliklerinde biriken kalıntılar için ise pamuklu çubuk yardımıyla sirke uygulaması yapılabiliyor. Böylece hem yüzey hem de buhar kanalları temizlenmiş oluyor.

Uzmanlar, metal tel, bıçak gibi sert ve keskin cisimlerle kazıma yapılmasının ütüye kalıcı zarar vereceği konusunda uyarıyor. Düzenli temizlik yapılmayan ütülerde bu tür yanık izlerinin daha hızlı oluştuğu ve cihazın ömrünü kısalttığı da belirtiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
