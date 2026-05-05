Ütü Tabanındaki Yanık İzlerinden Kurtulmanın Yolu: Meğer Çözüm Bu Kadar Basitmiş

Az miktarda su ile macun kıvamına getirilen karbonat, ütü tabanına nazikçe uygulanıyor. Bu işlem sırasında sert yüzeyler ya da aşındırıcı süngerler kullanılmaması özellikle vurgulanıyor. Aksi halde ütü tabanındaki kaplama zarar görebiliyor. Uygulama sonrası nemli bir bezle yüzeyin tamamen temizlenmesi gerekiyor.

Bazı kaynaklarda düşük seviyeli ısıtma sonrası temizlik de öneriliyor. Ütü kısa süreliğine ılık seviyede çalıştırıldıktan sonra fişi çekiliyor ve taban yüzeyi hafif nemli bir bezle siliniyor. Bu yöntem, sertleşmiş kalıntıların daha kolay çözülmesini sağlıyor. Ancak bu işlem sırasında yanık riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Buhar deliklerinde biriken kalıntılar için ise pamuklu çubuk yardımıyla sirke uygulaması yapılabiliyor. Böylece hem yüzey hem de buhar kanalları temizlenmiş oluyor.

Uzmanlar, metal tel, bıçak gibi sert ve keskin cisimlerle kazıma yapılmasının ütüye kalıcı zarar vereceği konusunda uyarıyor. Düzenli temizlik yapılmayan ütülerde bu tür yanık izlerinin daha hızlı oluştuğu ve cihazın ömrünü kısalttığı da belirtiliyor.