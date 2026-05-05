Çöpe Atmayın! Mutfakta Kullandığınız Bu 7 Temizlik Ürünü Büyük Risk Taşıyor

Her ne kadar market raflarında kolayca bulunabiliyor olsalar da bazı temizlik ürünlerinin doğrudan çöpe atılması ciddi riskler barındırıyor. Atık yönetimi uzmanları, özellikle mutfaklarda sıkça kullanılan bazı ürünlerin “genel atık” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Yetkililere göre, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu içermeyen temizlik sıvıları ve sprey şişeleri gibi ürünlerin plastik ambalajları geri dönüşüme atılabiliyor. Ancak burada kritik nokta, bu ambalajların tamamen boşaltılmış ve durulanmış olması. Sprey başlıklarının da şişeye takılı halde geri dönüşüme gönderilmesi gerekiyor. Karton ambalajlar ise temiz oldukları sürece geri dönüştürülebiliyor.