Kilosu 1500 TL'den Satılıyor! Sezonun İlk Ürünleri Hasat Edildi

Metehan Bozkurt
05.05.2026 - 14:06

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çiçek balı hasadı başladı, sezonun ilk ürünleri kovanlardan alındı. Bölgedeki üreticiler, petek balın kilogramının 1.500 TL’den satışa sunulduğunu belirtirken, süzme balda da yeni sezon fiyatları netleşti. Zengin bitki örtüsü ve uygun hava koşulları, bu yılki üretimde kalite ve verimi yukarı çekmiş durumda.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde arıcılık sezonu, yılın ilk çiçek balı hasadıyla açıldı.

İlçenin farklı bölgelerinde kurulu kovanlardan elde edilen ilk ürünler, üreticilerin yüzünü güldürürken yeni sezonun fiyatları da belli oldu.

Bahar aylarında zenginleşen bitki örtüsü, özellikle yabani çiçekler ve narenciye bahçeleri sayesinde arılara geniş bir besin kaynağı sunuyor. Bu doğal çeşitlilik, Gazipaşa’da üretilen çiçek balına kendine özgü yoğun aroma, kıvam ve koku kazandırıyor. Üreticiler, bu yıl hava koşullarının genel olarak dengeli seyretmesinin verim üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Yeni sezon itibarıyla süzme balın kilogramı 1.250 TL, petek balın kilogramı ise 1.500 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Hasat edilen petekler, hijyen kurallarına uygun şekilde süzülerek sofralara ulaşacak hale getiriliyor.

Üreticiler, katkısız ve doğal üretim yöntemlerinden taviz vermeden tüketiciye kaliteli ürün sunmayı hedeflediklerini vurguluyor. Hasat döneminde yoğun bir çalışma temposu dikkat çekiyor.

Katma değerli ürünler öne çıkıyor

Gazipaşa’da arıcılık yalnızca bal üretimiyle sınırlı değil. Polen, propolis ve arı sütü gibi yan ürünler de üreticilere ek gelir kapısı oluşturuyor. Uzun yıllardır sürdürülen arıcılık faaliyetleri, ilçede hem ekonomik hem de tarımsal açıdan önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
