Şehir Kuşları Erkeklere Daha Yakın, Kadınlardan Daha Hızlı Uzaklaşıyor: Peki Sebebi Ne?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 17:15

Güvercin, serçe ve saksağan gibi şehir kuşlarının insanlara yaklaşma davranışıyla ilgili yeni bir araştırma, dikkat çekici bir farkı ortaya koydu. Avrupa’nın farklı şehirlerinde yapılan gözlemler, kuşların kadınlara kıyasla erkeklere daha fazla yaklaşabildiğini gösteriyor. Bilim insanları bu durumun nedenine dair kesin bir açıklama yapabilmiş değil.

Kaynak: https://besjournals.onlinelibrary.wil...
Bulgulara göre bu kuşlar, kadınlara kıyasla erkeklere daha fazla yaklaşabiliyor ve erkekleri daha az tehdit olarak algılıyor.

British Ecological Society dergisinde yayımlanan çalışmada 37 farklı tür incelenmiş ve beş Avrupa ülkesinde toplam 2 binden fazla gözlem yapılmış. Deneylerde benzer fiziksel özelliklere sahip kadın ve erkek katılımcılar, kuşlara doğru aynı hız ve mesafede yürütülmüş. Sonuçta kuşların kadınlar yaklaştığında daha erken uzaklaştığı, erkeklere ise biraz daha fazla mesafe tanıdığı görülmüş. Ortalama fark yaklaşık bir metre civarında.

Kuşların insanları ayırt ederken vücut dili, yürüyüş biçimi ya da başka algısal ipuçlarını kullanıyor olabileceği düşünülüyor ama bu sadece bir ihtimal. Araştırmacılar, şehir kuşlarının sandığımızdan daha “seçici” ve çevresini daha detaylı okuyan canlılar olabileceğini söylüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
