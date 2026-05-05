Şehir Kuşları Erkeklere Daha Yakın, Kadınlardan Daha Hızlı Uzaklaşıyor: Peki Sebebi Ne?

Bulgulara göre bu kuşlar, kadınlara kıyasla erkeklere daha fazla yaklaşabiliyor ve erkekleri daha az tehdit olarak algılıyor.

British Ecological Society dergisinde yayımlanan çalışmada 37 farklı tür incelenmiş ve beş Avrupa ülkesinde toplam 2 binden fazla gözlem yapılmış. Deneylerde benzer fiziksel özelliklere sahip kadın ve erkek katılımcılar, kuşlara doğru aynı hız ve mesafede yürütülmüş. Sonuçta kuşların kadınlar yaklaştığında daha erken uzaklaştığı, erkeklere ise biraz daha fazla mesafe tanıdığı görülmüş. Ortalama fark yaklaşık bir metre civarında.