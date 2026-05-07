Esnemenin Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı: Beyni Temizliyor Olabilir

Esneme genellikle yorgunluk ya da can sıkıntısıyla ilişkilendiriliyor ancak yeni bir araştırma bu refleksin çok daha önemli bir görevi olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre esneme, beynin sıvı akışını düzenleyerek organın sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabilir. Üstelik bu keşif, migren gibi nörolojik rahatsızlıkların anlaşılması açısından da kritik görülüyor.