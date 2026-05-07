Esnemenin Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı: Beyni Temizliyor Olabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 14:53

Esneme genellikle yorgunluk ya da can sıkıntısıyla ilişkilendiriliyor ancak yeni bir araştırma bu refleksin çok daha önemli bir görevi olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre esneme, beynin sıvı akışını düzenleyerek organın sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabilir. Üstelik bu keşif, migren gibi nörolojik rahatsızlıkların anlaşılması açısından da kritik görülüyor.

Uzun yıllardır yalnızca uykusuzluk ya da sıkılma belirtisi olarak görülen esneme davranışı, şimdi çok daha kritik bir işle ilişkilendiriliyor.

Yeni bir araştırmaya göre esneme, beynin kendi “temizlik sistemi” üzerinde doğrudan etkili olabilir. Bilim insanları, bu keşfin özellikle migren gibi nörolojik rahatsızlıkların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Hakemli bilim dergisi Respiratory Physiology & Neurobiology’de yayımlanan araştırmada, esnemenin beyin-omurilik sıvısının akışını düzenlediği ortaya kondu. Beyin-omurilik sıvısı; beyindeki atık maddelerin uzaklaştırılması, önemli kimyasalların taşınması ve basınç dengesinin korunması açısından hayati önem taşıyor.

Araştırmacılar, MR görüntüleme yöntemiyle 22 sağlıklı katılımcının beyin sapı ve üst omurga bölgesindeki sıvı hareketlerini inceledi.

Çalışmada normal nefes alma, derin nefes alma ve bastırılmış esneme gibi farklı durumların beyin-omurilik sıvısı üzerindeki etkileri karşılaştırıldı.

Elde edilen bulgulara göre esneme sırasında beyin-omurilik sıvısının akışı belirgin şekilde artıyor. Bilim insanları bu durumun, esnemenin yalnızca sosyal bir “yorgunluk sinyali” olmadığını; aynı zamanda fizyolojik bir işlev taşıdığını gösterdiğini belirtiyor.

Araştırmada derin nefes almanın da sıvı akışını etkilediği görüldü ancak esneme ile ortaya çıkan hareketin çok daha güçlü ve düzenli olduğu tespit edildi. Özellikle bulaşıcı esneme sırasında ortaya çıkan sıvı akışı, normal nefes alma sırasında görülmeyen özel bir etki yarattı.

Bilim insanları ayrıca herkesin farklı şekilde esnediğini ancak esneme hareketinin temel kas düzeninin neredeyse aynı kaldığını belirledi.

Bu durum, esnemenin büyük ölçüde beyin sapı tarafından kontrol edilen istemsiz bir refleks olduğunu doğruluyor.

Çalışmanın dikkat çeken bulgularından biri de bastırılan esnemeler oldu. Araştırmacılar, esnemeyi durdurmaya çalışmanın süreci tamamen kesemediğini, yalnızca kısmen gizleyebildiğini ifade etti. Çalışmada, “Esneme başladıktan sonra yapılandırılmış bir süreç halinde ilerliyor ve tamamen durdurulması oldukça zor” değerlendirmesi yapıldı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
