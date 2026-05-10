Afrika’dan Gelen Çöl Tozu Türkiye’yi 10 Gün Boyunca Etkisi Altına Alacak

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 09:15

Türkiye, yeni haftayla birlikte Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, yaklaşık 10 gün boyunca hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini belirtirken, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. Özellikle yağış beklenen bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebileceği ifade edildi.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turki...
Türkiye, yeni haftayla birlikte Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu taşınımının etkisine giriyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasıyla birlikte etkili olacak çöl tozu taşınımının yaklaşık 10 gün boyunca süreceğini belirtirken, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle büyükşehirlerde görüş mesafesinin azalabileceği, bazı bölgelerde ise çamur şeklinde yağış görülebileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın batısı, Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çöl Tozu Türkiye Genelinde Etkili Olacak

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sahra Çölü kaynaklı yoğun toz taşınımının özellikle batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta etkili olacağını açıkladı. İstanbul’un ilk etkilenecek şehirler arasında bulunduğunu belirten Toros, hava kalitesinde ciddi düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Uzmanlar, çöl tozunun özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, kronik hastalığı olan kişilerin tedbirli davranması gerektiğini belirtti.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Meteoroloji uzmanlarına göre çöl tozu taşınımıyla birlikte hava sıcaklıklarında da artış yaşanacak. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Öte yandan yağış görülen bölgelerde çöl tozunun yağmurla birleşmesi sonucu çamur şeklinde yağış meydana gelebileceği ifade edildi.

Yetkililer, Sahra kaynaklı çöl tozu taşınımının 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
