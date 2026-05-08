Bir Zamanların En Ünlü Oyuncularındandı: Şimdi Kredi Kartı Borçları Var, Kirada Yaşıyor

Sweetin, insanların televizyon yıldızlarının hâlâ çok zengin yaşadığını düşündüğünü ancak gerçek hayatın farklı olduğunu söyledi. Hatta kullandığı aracın ikinci el bir Hyundai Sonata olduğunu, ev kiraladığını ve kredi kartı borçlarının bulunduğunu anlatarak “Normal bir hayat yaşıyorum,” dedi.

Oyuncu, Hollywood’daki birçok ismin dışarıdan göründüğü kadar rahat olmadığını da vurguladı. Başarılı dizilerde rol alan oyuncuların bile sürekli çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Sweetin, “Bazen işler iyi gidiyor, bazen de ikinci bir işe ihtiyacın oluyor,” diyerek sektörün dengesiz yapısına dikkat çekti.

Tüm bunlara rağmen Full House evrenine geri dönmeye açık olduğunu belirten oyuncu, esprili bir şekilde olası yeni projenin adının “Fullest House” olabileceğini söyledi. Sweetin, “20 yıl sonra tekrar bir araya gelip yaşlanmış hâlimizi oynarsak yine kabul ederim,” diyerek dizinin hayatındaki özel yerini anlattı.

Oyuncuya göre Full House yalnızca bir televizyon dizisi değil; birçok insan için çocukluk dönemine ve güven hissine açılan nostaljik bir kapı. Sweetin, dizinin insanlarda yarattığı duygusal bağın kendisini hâlâ mutlu ettiğini ifade etti.