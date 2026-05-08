article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Zamanların En Ünlü Oyuncularındandı: Şimdi Kredi Kartı Borçları Var, Kirada Yaşıyor

Bir Zamanların En Ünlü Oyuncularındandı: Şimdi Kredi Kartı Borçları Var, Kirada Yaşıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 15:24

Bir dönemin en sevilen aile dizilerinden birinde rol alan oyuncu Jodie Sweetin, bugün yaşadığı maddi sıkıntılarla gündemde. Ünlü isim, diziden gelen telif gelirlerinin neredeyse yok olduğunu söylerken kredi kartı borçları bulunduğunu ve kirada yaşadığını açıkladı. Bir zamanlar ekranların en tanınan yüzlerinden biri olan Sweetin’in itirafları, Hollywood’un görünen yüzüyle gerçek hayat arasındaki farkı yeniden tartışmaya açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Full House” dizisinde Stephanie Tanner karakterine hayat veren Jodie Sweetin, yıllar sonra aldığı telif ödemesiyle gündeme geldi.

“Full House” dizisinde Stephanie Tanner karakterine hayat veren Jodie Sweetin, yıllar sonra aldığı telif ödemesiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, diziden gelen son “residual” çekinin yalnızca 1 sent olduğunu açıkladı. Buna rağmen Sweetin, ileride yeni bir devam dizisi çekilirse projeye geri dönmeye sıcak baktığını söyledi.

1987-1995 yılları arasında yayınlanan Full House ve 2016-2020 arasında yayımlanan Netflix devam dizisi Fuller Househakkında konuşan oyuncu, yayıncılık sektörünün değişmesiyle eski kazanç sisteminin de çöktüğünü anlattı. Katıldığı podcast programında konuşan Sweetin, “Geçen gün 1 sentlik bir çek aldım. Artık sendikasyon sistemi yok çünkü her şey streaming platformlarında. Bundan kim para kazanıyor? Kimse,” ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki oyuncu, geçmişte dizinin tekrar yayınlarından zaman zaman iyi gelir elde ettiğini ancak bunun hiçbir zaman düzenli olmadığını belirtti.

44 yaşındaki oyuncu, geçmişte dizinin tekrar yayınlarından zaman zaman iyi gelir elde ettiğini ancak bunun hiçbir zaman düzenli olmadığını belirtti.

Sweetin, insanların televizyon yıldızlarının hâlâ çok zengin yaşadığını düşündüğünü ancak gerçek hayatın farklı olduğunu söyledi. Hatta kullandığı aracın ikinci el bir Hyundai Sonata olduğunu, ev kiraladığını ve kredi kartı borçlarının bulunduğunu anlatarak “Normal bir hayat yaşıyorum,” dedi.

Oyuncu, Hollywood’daki birçok ismin dışarıdan göründüğü kadar rahat olmadığını da vurguladı. Başarılı dizilerde rol alan oyuncuların bile sürekli çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Sweetin, “Bazen işler iyi gidiyor, bazen de ikinci bir işe ihtiyacın oluyor,” diyerek sektörün dengesiz yapısına dikkat çekti.

Tüm bunlara rağmen Full House evrenine geri dönmeye açık olduğunu belirten oyuncu, esprili bir şekilde olası yeni projenin adının “Fullest House” olabileceğini söyledi. Sweetin, “20 yıl sonra tekrar bir araya gelip yaşlanmış hâlimizi oynarsak yine kabul ederim,” diyerek dizinin hayatındaki özel yerini anlattı.

Oyuncuya göre Full House yalnızca bir televizyon dizisi değil; birçok insan için çocukluk dönemine ve güven hissine açılan nostaljik bir kapı. Sweetin, dizinin insanlarda yarattığı duygusal bağın kendisini hâlâ mutlu ettiğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın