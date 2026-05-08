Şeflerin Gizli Malzemesi Ortaya Çıktı: Yumurtaya Bir Kaşık Ekleyince Omlet Bambaşka Oluyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 15:53

Omlet denince akla genelde süt, peynir ya da klasik kahvaltılık malzemeler gelir ama bu tarif ezberi bozuyor. Ünlü şef Jose Andres’in önerdiği sıra dışı yöntem, yumurtaya eklenen bir kaşık mayonezle bambaşka bir doku yaratıyor. Üstelik sadece 30-40 saniyede hazırlanıyor.

Omlet, pratikliği sayesinde kahvaltının jokerlerinden biri olmaya devam ediyor.

Peynirden mantara, biberden jambona kadar pek çok malzemeyle zenginleştirilebilen bu klasik tarifin şimdi sıra dışı bir versiyonu gündemde. Ünlü şef Jose Andres’e göre tek bir malzeme, omletin dokusunu tamamen değiştirebiliyor.

İspanyol-Amerikalı şef Jose Andres, “insanlık tarihinin en iyi omleti” olarak tanımladığı tarifinde süt ya da krema yerine mayonez kullanıyor. İlk bakışta kulağa tuhaf gelse de, mayonezin yumurtaya daha kremsi, yumuşak ve kabarık bir kıvam verdiği belirtiliyor. Üstelik tarifin hazırlanması sadece 30-40 saniye sürüyor.

Andres’in tarifine göre bir yumurta ile dolu dolu bir kaşık mayonez küçük bir kapta karıştırılıyor.

Ardından içine az miktarda tereyağı veya sıvı yağ ekleniyor. Karışım tamamen homojen hale geldikten sonra mikrodalgada yaklaşık 30 ila 40 saniye pişiriliyor.

Ortaya çıkan omletin klasik ince omletlerden daha kalın ve yumuşak bir yapıda olduğu söyleniyor. Tarifi deneyen sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü sonuçtan memnun kaldığını belirtirken, bazıları mikrodalgada pişen yumurtanın lezzetini sevmediğini ifade etti.

Yine de yöntemi merak edenler için alternatif bir çözüm de var. Bazı kullanıcılar aynı mayonezli karışımı tavada pişirerek denediklerini ve başarılı sonuç aldıklarını söylüyor. Yani mikrodalga şart değil.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
