Şeflerin Gizli Malzemesi Ortaya Çıktı: Yumurtaya Bir Kaşık Ekleyince Omlet Bambaşka Oluyor

Peynirden mantara, biberden jambona kadar pek çok malzemeyle zenginleştirilebilen bu klasik tarifin şimdi sıra dışı bir versiyonu gündemde. Ünlü şef Jose Andres’e göre tek bir malzeme, omletin dokusunu tamamen değiştirebiliyor.

İspanyol-Amerikalı şef Jose Andres, “insanlık tarihinin en iyi omleti” olarak tanımladığı tarifinde süt ya da krema yerine mayonez kullanıyor. İlk bakışta kulağa tuhaf gelse de, mayonezin yumurtaya daha kremsi, yumuşak ve kabarık bir kıvam verdiği belirtiliyor. Üstelik tarifin hazırlanması sadece 30-40 saniye sürüyor.