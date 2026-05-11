Her 3 Saniyede Bir Araç Üretiyorlar: Yılda 11,2 Milyonluk Dev Ölçek

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 23:13

Otomotiv dünyasında üretim hızı artık saniyelerle ölçülüyor. Küresel bir dev, her birkaç saniyede bir yeni aracı banttan indirerek devasa bir akışı yönetiyor. Yıllık 11,2 milyonluk üretim hacmi de bu ölçeğin ne kadar büyük olduğunu açıkça gösteriyor.

Toyota Motor Corporation, 2023 yılında Toyota, Lexus ve Daihatsu markaları dahil olmak üzere yaklaşık 11,2 milyon araç üretim ve satış hacmine ulaştı.

Bu rakam, şirketi yeniden dünyanın en büyük otomotiv üreticisi konumuna taşıdı. Toyota, 2020’den 2023’e kadar üst üste dört yıl bu liderliği korudu.

Bu üretim hacmi, saniyeye vurulduğunda yaklaşık 2,5 ila 3 saniyede bir araç üretimi anlamına geliyor. Yani küresel üretim hattı, neredeyse kesintisiz bir akışla çalışıyor.

Günlük üretim: Bir şehrin trafiği kadar araç

Yıllık 11,2 milyonluk üretim, günlük yaklaşık 30 bin araç seviyesine denk geliyor. Bu sayı, orta ölçekli bir şehrin tüm araç parkına eşdeğer bir üretim hızını ifade ediyor.

Karşılaştırma yapıldığında, Volkswagen Group 2023’te yaklaşık 9,2 milyon araç üretim/satış seviyesinde kaldı. Toyota ile arasındaki fark, tek başına bazı üreticilerin yıllık toplam hacmine yaklaşacak büyüklükte.

Sistemin adı: Toyota Production System

Bu üretim hızının arkasında ise onlarca yıllık bir mühendislik felsefesi bulunuyor: Toyota Production System (TPS).

Sistemin temelini 1948 yılında mühendis Taiichi Ohno tarafından geliştirilen “Just-In-Time” yaklaşımı oluşturuyor. Bu modele göre:

  • Üretim için gereken parça

  • Gereken miktarda

  • Gereken zamanda

hat üzerine gelir. Böylece stok minimuma iner, israf azaltılır ve süreç hızlanır.

TPS’in ikinci temel ayağı ise “jidoka”dır. Bu sistem, üretim hattında bir hata oluştuğunda sürecin otomatik olarak durmasını sağlar. Toyota fabrikalarında çalışan her operatör, hatayı fark ettiğinde üretimi durdurma yetkisine sahiptir. Bu yaklaşım, kalite kontrolünü üretimin merkezine yerleştirir.

İlham kaynağı: Süpermarket raf sistemi

Ohno’nun Just-In-Time yaklaşımı geliştirirken ilham aldığı kaynaklardan biri ABD’deki süpermarketler oldu. Rafların tüketildikçe yeniden doldurulması mantığı, Toyota üretim zincirine uyarlanarak modern “lean manufacturing” anlayışının temelini oluşturdu.

Bugün bu sistem; otomotivden havacılığa, yazılım geliştirmeden lojistiğe kadar birçok sektörde referans model olarak kullanılıyor.

Türkiye’de üretim üssü: Sakarya

Toyota’nın Türkiye operasyonu Sakarya Arifiye tesisinde 1994 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi model karmasına bağlı olarak yaklaşık 200–280 bin araç seviyesinde.

Burada üretilen başlıca modeller arasında Toyota C-HR ve Corolla Hatchback bulunuyor. Özellikle hibrit versiyonlar, Avrupa pazarına ihraç edilerek Toyota’nın küresel tedarik zincirine entegre ediliyor.

Tesis, Toyota’nın küresel üretim ağı içinde önemli bir hibrit üretim merkezi konumunda yer alıyor.

Finansal ve küresel ölçek

Toyota’nın 2023 finansal sonuçları da üretim gücünü destekler nitelikte. Şirket, yaklaşık 4,9 trilyon yen (yaklaşık 32 milyar dolar) net kâr açıklayarak Japonya tarihindeki en yüksek yıllık kâr seviyesine ulaştı.

Şirketin:

  • 375 binden fazla çalışanı bulunuyor

  • 26 ülkede 50’den fazla üretim tesisi var

  • Merkezi Aichi eyaletindeki Toyota City’de yer alıyor

Şirketin büyüklüğü, sadece üretim değil aynı zamanda küresel operasyon ağıyla da dikkat çekiyor.

Elektrikli araç hedefi

Toyota, 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 3,5 milyon elektrikli araç üretimi hedefliyor. Bu hedef, şirketin toplam üretiminin önemli bir bölümünü elektrikli dönüşüme ayıracağını gösteriyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
