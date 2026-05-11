Her 3 Saniyede Bir Araç Üretiyorlar: Yılda 11,2 Milyonluk Dev Ölçek

Bu rakam, şirketi yeniden dünyanın en büyük otomotiv üreticisi konumuna taşıdı. Toyota, 2020’den 2023’e kadar üst üste dört yıl bu liderliği korudu.

Bu üretim hacmi, saniyeye vurulduğunda yaklaşık 2,5 ila 3 saniyede bir araç üretimi anlamına geliyor. Yani küresel üretim hattı, neredeyse kesintisiz bir akışla çalışıyor.

Günlük üretim: Bir şehrin trafiği kadar araç

Yıllık 11,2 milyonluk üretim, günlük yaklaşık 30 bin araç seviyesine denk geliyor. Bu sayı, orta ölçekli bir şehrin tüm araç parkına eşdeğer bir üretim hızını ifade ediyor.

Karşılaştırma yapıldığında, Volkswagen Group 2023’te yaklaşık 9,2 milyon araç üretim/satış seviyesinde kaldı. Toyota ile arasındaki fark, tek başına bazı üreticilerin yıllık toplam hacmine yaklaşacak büyüklükte.