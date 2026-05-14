Ne Süt Ne Tereyağı: Çırpılmış Yumurtayı Yumuşacık Yapan Malzeme Açıklandı

Şef, soğuk yumurtaları doğrudan derin bir tencereye kırıyor ve içine birkaç parça soğuk tereyağı ekliyor. Ardından karışımı sürekli karıştırarak pişiriyor. Buradaki püf nokta ise tencereyi sık sık ocaktan alıp yeniden ateşe koymak. Bu teknik sayesinde yumurtalar hızlıca kuruyup sertleşmek yerine yavaş yavaş pişiyor ve daha yoğun, kremamsı bir kıvam alıyor.

Tarifin son aşamasında ise bir kaşık crème fraîche ekleniyor. Bu malzeme hem pişirme sürecini durduruyor hem de yumurtalara neredeyse krema kıvamında bir yumuşaklık kazandırıyor. Son dokunuş olarak tuz ve isteğe göre ince kıyılmış frenk soğanı eklenebiliyor.

Tarifi deneyen kullanıcılar, ortaya çıkan sonucun klasik çırpılmış yumurtadan çok daha yumuşak ve zengin bir tada sahip olduğunu söylüyor. Reddit’te deneyimini paylaşan bir kullanıcı, yöntemin ekstra zahmetli görünse de birkaç dakikada hazırlanabildiğini ve sonuçtan oldukça memnun kaldığını anlattı.