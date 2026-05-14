Ne Süt Ne Tereyağı: Çırpılmış Yumurtayı Yumuşacık Yapan Malzeme Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 11:58

Çırpılmış yumurta yaparken çoğu kişi süt ya da ekstra tereyağı kullanmayı tercih ediyor. Ancak ünlü şef Gordon Ramsay’e göre asıl fark yaratan malzeme bambaşka. Sosyal medyada yeniden gündem olan tarif, yumurtayı çok daha kremamsı ve yumuşak bir kıvama getiriyor.

Kahvaltının en pratik ve sevilen seçeneklerinden biri olan çırpılmış yumurta, doğru teknikle restoran kalitesine ulaşabiliyor.

Ünlü şef Gordon Ramsay’in yıllardır uyguladığı yöntem ise sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşin sırrıysa çoğu kişinin tahmin ettiği gibi süt ya da ekstra tereyağı değil.

İngiliz şef Gordon Ramsay’in tarifine göre ekstra kremamsı bir kıvam için yumurtaya eklenen gizli malzeme “crème fraîche” yani ekşi krema. Özellikle son aşamada eklenen bir tatlı kaşığı soğuk crème fraîche’in, yumurtalara ipeksi ve kadifemsi bir doku kazandırdığı belirtiliyor.

Ramsay’in yöntemi klasik tariflerden biraz farklı ilerliyor.

Şef, soğuk yumurtaları doğrudan derin bir tencereye kırıyor ve içine birkaç parça soğuk tereyağı ekliyor. Ardından karışımı sürekli karıştırarak pişiriyor. Buradaki püf nokta ise tencereyi sık sık ocaktan alıp yeniden ateşe koymak. Bu teknik sayesinde yumurtalar hızlıca kuruyup sertleşmek yerine yavaş yavaş pişiyor ve daha yoğun, kremamsı bir kıvam alıyor.

Tarifin son aşamasında ise bir kaşık crème fraîche ekleniyor. Bu malzeme hem pişirme sürecini durduruyor hem de yumurtalara neredeyse krema kıvamında bir yumuşaklık kazandırıyor. Son dokunuş olarak tuz ve isteğe göre ince kıyılmış frenk soğanı eklenebiliyor.

Tarifi deneyen kullanıcılar, ortaya çıkan sonucun klasik çırpılmış yumurtadan çok daha yumuşak ve zengin bir tada sahip olduğunu söylüyor. Reddit’te deneyimini paylaşan bir kullanıcı, yöntemin ekstra zahmetli görünse de birkaç dakikada hazırlanabildiğini ve sonuçtan oldukça memnun kaldığını anlattı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
