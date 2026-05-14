"Artık Ayırt Edemiyoruz": Gerçek Monet Tablosu Yapay Zeka Sanan Kullanıcılar Gündem Oldu
Bir X kullanıcısı, ünlü ressam Claude Monet’ye ait gerçek bir tabloyu “Bunu yapay zeka ile ürettim” notuyla paylaştı. Kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar eseri “ruhsuz”, “fazla yapay”, “fırça darbeleri başarısız” diyerek yerden yere vurdu. Hatta tabloyu “tipik yapay zeka işi” ilan edenler bile oldu.
Ancak olayın asıl dikkat çeken kısmı sonradan ortaya çıktı. Eleştirilen görselin, aslında Monet’nin orijinal eserlerinden biri olduğu anlaşılınca sosyal medyada tartışma büyüdü. Pek çok kişi, yapay zeka önyargısının insanların sanat eserlerine bakışını bile değiştirmeye başladığını savundu.
Bir kullanıcı X'te ilginç bir sosyal deney yaptı.
Gelen yorumlar pek bi' öz güvenliydi.
Claude Monet sanat tarihinde çok önemli bir isim.
Birçok kişi bu sosyal deneyi son derece zekice buldu.
"İnsanlar papağan gibi aynı şeyleri (yapay zeka yorumları" tekrarlıyor."
"İnsanlar hiçbir şey bilmiyorlar"
"Cidden aşırı komik"
"Bir yıl içinde çoğu insan, yapay zeka ve insan yapımı görüntüleri ayırt edemeyeceklerini kabul edecek"
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
