"Artık Ayırt Edemiyoruz": Gerçek Monet Tablosu Yapay Zeka Sanan Kullanıcılar Gündem Oldu

Bir X kullanıcısı, ünlü ressam Claude Monet’ye ait gerçek bir tabloyu “Bunu yapay zeka ile ürettim” notuyla paylaştı. Kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar eseri “ruhsuz”, “fazla yapay”, “fırça darbeleri başarısız” diyerek yerden yere vurdu. Hatta tabloyu “tipik yapay zeka işi” ilan edenler bile oldu.

Ancak olayın asıl dikkat çeken kısmı sonradan ortaya çıktı. Eleştirilen görselin, aslında Monet’nin orijinal eserlerinden biri olduğu anlaşılınca sosyal medyada tartışma büyüdü. Pek çok kişi, yapay zeka önyargısının insanların sanat eserlerine bakışını bile değiştirmeye başladığını savundu.