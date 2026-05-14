"Artık Ayırt Edemiyoruz": Gerçek Monet Tablosu Yapay Zeka Sanan Kullanıcılar Gündem Oldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 15:41

Bir X kullanıcısı, ünlü ressam Claude Monet’ye ait gerçek bir tabloyu “Bunu yapay zeka ile ürettim” notuyla paylaştı. Kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar eseri “ruhsuz”, “fazla yapay”, “fırça darbeleri başarısız” diyerek yerden yere vurdu. Hatta tabloyu “tipik yapay zeka işi” ilan edenler bile oldu.

Ancak olayın asıl dikkat çeken kısmı sonradan ortaya çıktı. Eleştirilen görselin, aslında Monet’nin orijinal eserlerinden biri olduğu anlaşılınca sosyal medyada tartışma büyüdü. Pek çok kişi, yapay zeka önyargısının insanların sanat eserlerine bakışını bile değiştirmeye başladığını savundu.

Bir kullanıcı X'te ilginç bir sosyal deney yaptı.

Son zamanlarda yapay zekanın hayatımızın merkezine yerleştiği artık inkâr edilemez bir gerçek. Öyle ki, karşımıza çıkan herhangi bir video ya da görsel için kendimizi sık sık “Bu yapay zekayla mı yapıldı?” diye sorgularken buluyoruz.

@SHL0MS önce bir Monet tarzı görüntü paylaştı. Her ne kadar gerçek olsa da bu görseli yapay zekayla oluşturduğunu söyleyerek detaylı eleştiri istedi. Birçok kişi (özellikle sanatçı ve sanat severler) uzun uzun eleştirdi: “Ruh yok, fırça darbeleri kötü, renkler düz, derinlik yok' gibi yorumlar yaptı.

Gelen yorumlar pek bi' öz güvenliydi.

  • Belli bir sertlik var, renklerin yumuşak bir şekilde harmanlanması yok, derinlik yok, elementlerin ortak yaşamı (uyumu) yok.

  • Mekan algısı olmayan, tamamen bozuk bir saçmalık.

  • Monet renkleri ve nesnelerin ana hatlarını kullanma biçiminde daha fazla ayrım gösteriyor, örneğin o zambakların bazıları suluboya gibi görünüyor ve bazılarında çok fazla beyaz var.

  • Çerçeve yok, özne ve nesne arasındaki eşik hissi yok, sadece renkler var.

  • Derinlik, kontrast ve uyum en belirgin olanları. Ayrıca net bir odak noktası da yok.

  • Tanınmış bir sanatçı tarafından yaratılmış fiziksel bir tablo değil. İşte bu kadar, fark bu.

Claude Monet sanat tarihinde çok önemli bir isim.

İzlenimcilik akımının kurucusu ve en büyük temsilcisidir. Geleneksel stüdyo resmine karşı çıkarak açık havada (plein air) çalışmayı tercih eden Monet, ışığın, rengin ve atmosferin anlık değişimlerini yakalamaya odaklandı.

Özellikle aynı konuyu farklı saatlerde, mevsimlerde ve ışık koşullarında tekrar tekrar resmederek seriler oluşturdu; Rouen Katedrali, Saman Yığınları ve en ünlü eseri olan Su Nilüferleri serisi bunlara örnektir. Monet’nin tabloları, net çizgilerden ziyade yumuşak fırça darbeleri, titreşen ışık oyunları ve puslu, atmosferik bir hava ile karakterizedir. “İzlenim, Gün Doğumu” adlı tablosu eleştirmenler tarafından alay konusu yapılmış olsa da, bu akıma adını veren eser olmuştur. Onun yaklaşımı, sanat tarihini derinden değiştirmiş ve modern resmin temel taşlarından biri haline geldi.

Birçok kişi bu sosyal deneyi son derece zekice buldu.

'Dünyanın ne kadar aptallıkla dolu olduğunu gösteriyor sadece :( Harika bir deney, bayıldım!'

"İnsanlar papağan gibi aynı şeyleri (yapay zeka yorumları" tekrarlıyor."

"İnsanlar hiçbir şey bilmiyorlar"

"Cidden aşırı komik"

"Bir yıl içinde çoğu insan, yapay zeka ve insan yapımı görüntüleri ayırt edemeyeceklerini kabul edecek"

Metehan Bozkurt
