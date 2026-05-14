Uzmanlar Açıkladı: Isı İşlemi Sonrası Saçı Hemen Taramak Kırıkları Artırıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 14:18

Dublin Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı yeni bir çalışma, saç bakımında yapılan basit bir hatanın bile kırık oluşumunu ciddi şekilde artırabileceğini ortaya koydu. Özellikle ısı işlemlerinden hemen sonra yapılan taramanın, saç tellerini zayıflatarak yapısal hasarı hızlandırdığı belirtildi. Uzmanlar, saçın bu süreçten sonra belirli bir “toparlanma süresine” ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Kaynak: https://nypost.com/2026/05/13/lifesty...
Saç bakımında yapılan hataların, özellikle de ısı işlemlerinin ardından yanlış tarama alışkanlıklarının, saç kırıklarını ciddi şekilde artırabileceği belirtildi.

Dublin Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı yeni bir çalışmaya göre, yüksek ısıya maruz kalan saç telleri kısa süreli bir “toparlanma sürecine” ihtiyaç duyuyor.

Araştırmada, saçın yaklaşık 150–300 dereceye kadar ısıya maruz kaldığında yapısal dayanıklılığının belirgin biçimde düştüğü ve özellikle ıslak ya da yeni şekillendirilmiş saçın hemen taranmasının kırılma riskini artırdığı tespit edildi. Uzmanlar, saçın ısı işleminden sonra en az 30 dakika ile 2 saat arasında dinlendirilmesinin, liflerin yeniden nem kazanarak dayanıklılığını kısmen geri kazandırabileceğini ifade etti.

Deneylerde farklı saç tipleri üzerinde yapılan testler, ısıya maruz kalan saç tellerinin “mekanik yorgunluğa” daha hızlı girdiğini ortaya koydu.

Buna göre düz saçların dayanıklılığı belirgin şekilde azalırken, kıvırcık ve işlem görmüş saçlarda kırılma çok daha erken aşamada gerçekleşti. Araştırmacılar, saçın tamamen eski gücüne dönmesi için ortam neminin de önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, “her saç tipinin kırılganlık eşiği farklıdır ancak ısı işlemleri genel olarak yapıyı zayıflatır” değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
