Sinan Akçıl'ın Milli Takım Marşı Sosyal Medyada Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

A Milli Takım’ın Kosova karşısında elde ettiği kritik galibiyet, sadece sahada değil sosyal medyada da büyük bir hareketliliği beraberinde getirdi. Taraftarların yeni bir milli takım şarkısı talebi kısa sürede geniş bir kitleye yayıldı ve dijital platformlarda yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.

Söz konusu süreçte Sinan Akçıl, yaptığı açıklamada turnuva öncesi müzik dünyasında rekabetin artacağına işaret ederek esprili bir dille “İyi olan kazansın” ifadelerini kullanmıştı. Nakarattan paylaşılan kısa kesit ise sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirmişti.

Beklenen şarkının tam versiyonunun yayınlanmasıyla birlikte parça, kısa sürede dijital mecralarda yayılmaya başladı. Kullanıcılar ise eser hakkında farklı görüşler ortaya koyarak hem olumlu hem de eleştirel yorumlarla şarkıyı gündemin üst sıralarına taşıdı.