article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Havayolu Çalışanları Açıkladı: Bavulunuz Kaybolursa ya da Gecikirse Ne Olur?

Havayolu Çalışanları Açıkladı: Bavulunuz Kaybolursa ya da Gecikirse Ne Olur?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 14:41

Tatilin en stresli anlarından biri, bagaj bandında herkes valizine kavuşurken sizin bavulunuzun ortalıkta görünmemesi olabilir. Üstelik uzmanlara göre bu durum sanıldığından çok daha yaygın yaşanıyor. Havayolu çalışanları ise kaybolan ya da geciken bavullarda hangi sürecin işlediğini ve yolcuların hangi haklara sahip olduğunu tek tek açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçaktan indikten sonra bagaj bandında uzun süre bekleyip valizinin gelmediğini fark etmek, seyahat eden pek çok kişinin en büyük kabuslarından biri.

Uçaktan indikten sonra bagaj bandında uzun süre bekleyip valizinin gelmediğini fark etmek, seyahat eden pek çok kişinin en büyük kabuslarından biri.

Üstelik uzmanlara göre bu durum artık sanıldığından daha sık yaşanıyor. Ancak birçok yolcunun bilmediği önemli bir detay var: Havayolu şirketleri, geciken ya da kaybolan bagajlar konusunda yasal olarak sorumluluk taşıyor.

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) paylaştığı bilgilere göre havayolu şirketleri, geciken bagajların bulunması için gerekli süreci yürütmek ve yolcuların bu süreçte yaptığı “makul ve belgelenebilir” harcamaları karşılamak zorunda. Bu kapsamda temel kıyafetler, iç çamaşırı, kişisel bakım ürünleri ve günlük ihtiyaçlar için yapılan harcamalar geri ödenebiliyor.

Uzmanlar, bagajın kaybolduğunun fark edilmesinin ardından havalimanından ayrılmadan önce mutlaka resmi kayıt oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bagajın kaybolduğunun fark edilmesinin ardından havalimanından ayrılmadan önce mutlaka resmi kayıt oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Yolcuların “Property Irregularity Report (PIR)” adı verilen bagaj kayıp tutanağını alması büyük önem taşıyor. Çünkü birçok havayolu şirketi, bu belge olmadan yapılan başvuruları değerlendirmeye almıyor.

Uluslararası uçuşlarda bagaj kaybı, gecikmesi veya hasarıyla ilgili süreç ise 1999 Montreal Konvansiyonu kapsamında düzenleniyor. Söz konusu anlaşmaya göre havayolu şirketleri belirli bir üst limite kadar tazminat ödemekle yükümlü tutuluyor. Güncel kurla bu miktarın yaklaşık 1000 ila 1300 sterlin arasında değiştiği belirtiliyor.

Öte yandan yolcuların belirli süreler içinde başvuru yapması gerekiyor. Hasarlı ya da eksik bagaj için genellikle 7 gün içinde, geciken bagaj teslim edildikten sonra ise 21 gün içinde resmi başvurunun tamamlanması isteniyor.

Tüketici hakları uzmanları, havayolu şirketlerinin çoğunlukla yalnızca “zorunlu ihtiyaçlar” için ödeme yaptığını vurguluyor.

Tüketici hakları uzmanları, havayolu şirketlerinin çoğunlukla yalnızca “zorunlu ihtiyaçlar” için ödeme yaptığını vurguluyor.

Yani temel kıyafetler ve kişisel bakım ürünleri karşılanabiliyor ancak lüks alışverişler veya tamamen yeni bir gardırop oluşturacak harcamalar genellikle kapsam dışında bırakılıyor. Ayrıca yapılan harcamaların fiş ve faturalarla belgelenmesi şart koşuluyor.

Havayolu şirketleri kayıp bagajları genellikle takip sistemleri ve havaalanı verileri üzerinden araştırıyor. Özellikle aktarmalı uçuşlarda kaybolan valizlerin büyük bölümünün birkaç gün içinde bulunduğu ifade ediliyor. Ancak bagajın 5 ila 14 gün boyunca bulunamaması halinde birçok şirket valizi resmi olarak “kayıp” statüsüne geçiriyor.

Bu aşamadan sonra yolcular, valizin içeriği için kapsamlı bir tazminat talebinde bulunabiliyor. Fakat uzmanlara göre havayolu şirketleri, eşyalardaki kullanım payını ve ürünlerin güncel değerini dikkate alarak ödeme miktarını düşürebiliyor. Bu nedenle ödenen tazminatların çoğu zaman yasal üst sınıra ulaşmadığı belirtiliyor.

Seyahat uzmanları, benzer sorunlar yaşayan yolculara tüm bagaj etiketlerini, fişleri ve havayolu şirketiyle yapılan yazışmaları saklamalarını öneriyor. Ayrıca valizin fotoğrafını önceden çekmek ve temel ihtiyaçları el bagajında taşımak da olası mağduriyetleri azaltan önlemler arasında gösteriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın