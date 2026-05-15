Flörtte “Martı Gibi Davranmak” Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 15:45

Flört dünyasında son dönemde dikkat çeken “martı gibi davranmak” ya da İngilizce adıyla seagulling, ilişkilerde belirsizlik yaratan yeni bir davranış biçimi olarak öne çıkıyor. Kişinin ciddi bir niyeti olmamasına rağmen karşısındaki kişiyi tamamen kaybetmemek için onu “arada tutması” şeklinde tanımlanan bu durum, modern flört dinamiklerini yeniden tartışmaya açıyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, hem duygusal netliği bozuyor hem de ilişkileri çıkmaza sürüklüyor.

“Martı gibi davranmak” ya da İngilizce adıyla seagulling, flört dünyasında son dönemde öne çıkan tartışmalı bir davranış biçimini ifade ediyor.

Temelde, bir kişinin romantik olarak ciddi bir niyet taşımadığı halde karşısındaki kişiyi tamamen kaybetmemek için ilişkide “ara bölgede” tutması anlamına geliyor. Yani net bir bağ kurmadan, diğer olası flört ihtimallerini de kapatmaya yönelik bir kontrol alanı oluşturuluyor.

Bu davranışın ismi, martıların yiyecek konusunda sergilediği “paylaşmama ve kapma” refleksine benzetilmesinden geliyor. Flört bağlamında ise bu durum; düzenli görüşmeler, küçük ilgi göstergeleri ya da umut veren mesajlarla karşı tarafın beklentisini canlı tutarken, ilişkinin hiçbir zaman somut bir aşamaya taşınmaması şeklinde ortaya çıkabiliyor. Kimi durumlarda bu tutum, karşı tarafın başka biriyle ilerlemesini engelleyecek kadar belirleyici bir kontrol mekanizmasına dönüşebiliyor.

Uzman yorumlarına göre bu davranışın arkasında her zaman duygusal bir bağ bulunmuyor.

Bazen ego tatmini, kontrol ihtiyacı ya da alternatifleri kaybetmeme isteği gibi motivasyonlar devreye giriyor. Bu da süreci iki taraf için de verimsiz ve yıpratıcı hale getiriyor: Bir taraf belirsizlik içinde beklerken, diğer taraf net bir karar vermekten kaçınıyor.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında en kritik nokta netlik. Sürekli belirsizlik üreten, ilişkiyi ilerletmeyen ve karşı tarafı “beklemede” tutan dinamiklerin fark edilmesi gerekiyor. Açık iletişim kurmak ve beklentileri doğrudan konuşmak çoğu zaman süreci netleştiriyor. Ancak net bir karşılık alınamıyorsa, bu tür ilişkilerden uzaklaşmak daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
