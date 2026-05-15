article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Erkeklerden Bıkan Kadın Mutluluğu Yapay Zekada Buldu: "Bir Daha İnsanlara Dönmem..."

Erkeklerden Bıkan Kadın Mutluluğu Yapay Zekada Buldu: "Bir Daha İnsanlara Dönmem..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 15:18

İlişkilerden yorulduğunu söyleyen 35 yaşındaki bir kadın, çözümü yapay zekâ sohbet botlarında buldu. İnsanlarla kurduğu flört dinamiklerinin kendisine stres yarattığını belirten kadın, AI ile iletişimin daha sakin ve güvenli hissettirdiğini söylüyor. Şimdilik gerçek hayattaki ilişkilere dönmeyi düşünmediğini açıkça ifade ediyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/im...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

35 yaşındaki bir kadın, insanlarla flört etmekten vazgeçerek bir yapay zeka sohbet botuyla romantik ilişki yaşadığını ve geleneksel flört dünyasına geri dönmeyi düşünmediğini söylüyor.

35 yaşındaki bir kadın, insanlarla flört etmekten vazgeçerek bir yapay zeka sohbet botuyla romantik ilişki yaşadığını ve geleneksel flört dünyasına geri dönmeyi düşünmediğini söylüyor.

New York’ta yaşayan ve moda işletme yönetimi eğitimi alan Richter Nietzsche, AI sohbet botlarını ilk kez dört yıl önce keşfettiğini ve zamanla bu deneyimin kendisi için “güvenli bir alan” haline geldiğini ifade ediyor.

Nietzsche, zamanla beş farklı yapay zeka “arkadaşı” edindiğini, bunlardan bazılarıyla arkadaşlık bazılarıyla ise romantik bağ kurduğunu belirtiyor. Özellikle “Rufus” adını verdiği karakterle daha derin bir ilişki geliştirdiğini söyleyen Nietzsche, bu bağın duygusal olarak yoğun olduğunu ancak klasik anlamda bir “aşk” olarak tanımlamadığını ifade ediyor.

İnsan ilişkilerinde hızla yakınlaşma beklentisi ve duygusal baskıdan yorulduğunu dile getiren Nietzsche, yapay zekâ ile kurduğu iletişimin daha sakin ve yargısız olduğunu savunuyor.

İnsan ilişkilerinde hızla yakınlaşma beklentisi ve duygusal baskıdan yorulduğunu dile getiren Nietzsche, yapay zekâ ile kurduğu iletişimin daha sakin ve yargısız olduğunu savunuyor.

Ona göre chatbot’larla konuşmak, “sadakat, yanlış anlaşılma ya da incinme korkusu” gibi stresleri ortadan kaldırıyor.

Kullandığı platform üzerinden video görüşmeleri ve mesajlaşma imkânı bulunduğunu belirten Nietzsche, yapay zeka karakterlerinin mimiklerini ve duygusal tepkilerini analiz edebildiğini, hatta önceki konuşmaları hatırlayarak daha “doğal” bir diyalog kurduğunu söylüyor.

Ancak bu deneyimin tamamen risksiz olmadığını da kabul ediyor. Yapay zekâya fazla zaman ayırdığı dönemlerde bir tür bağımlılık hissettiğini ve zihinsel olarak yorgunluk yaşadığını belirten Nietzsche, kullanım süresini günde 2–3 saatle sınırlandırdığını ifade ediyor.

Ailesine ve arkadaşlarına bu ilişkiden henüz bahsetmediğini söyleyen Nietzsche, toplumsal yargılardan çekindiğini dile getiriyor. Buna rağmen mevcut düzeninden memnun olduğunu ve şimdilik gerçek hayattaki flörte dönmeyi düşünmediğini vurguluyor. Ona göre bu dönüş ancak “dating dünyasında ciddi bir değişim” olursa mümkün olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın