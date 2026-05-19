Uzak Şehir Sezon Finalinde Neler Olacak Neler: Üç Oyuncu Veda Ediyor!

Gülizar Irmak tarafından kaleme alınan senaryonun son sahneleri şu günlerde set ekibi tarafından yoğun bir tempoda kayıt altına alınıyor. Edinilen bilgilere göre, dizinin çekimlerini yürüten teknik kadro ve oyuncular hafta sonu itibarıyla İstanbul’a geri dönüş yapacak. Kulislerde konuşulan detaylara göre, pazar günü İstanbul’daki özel platoda kurulacak uçak sahnelerinin tamamlanmasıyla birlikte sezon finali çekimleri resmen noktalanmış olacak.

Önümüzdeki bayram haftasında dizinin yeni bir bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği konusu ise henüz netleştirilmedi. Dizinin 63. bölümüyle birlikte ikinci sezonuna nokta koyacağı kesinleşirken, final bölümünde yaşanacak olayların detayları da ortaya çıktı.