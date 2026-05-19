article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Sezon Finalinde Neler Olacak Neler: Üç Oyuncu Veda Ediyor!

Uzak Şehir Sezon Finalinde Neler Olacak Neler: Üç Oyuncu Veda Ediyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 10:20

Televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan iddialı yapım Uzak Şehir, heyecanla beklenen büyük sezon finali bölümlerinin çekim aşamasına geldi. Senaryosundaki güçlü çatışmalarla adından söz ettiren dizinin ekibi, bu hafta sonu önemli bir mekan değişikliğine giderek hazırlıklarını farklı bir şehirde sürdürecek. Kulislerden sızan ilk bilgilere göre, sezonun son bölümünde hikayenin ana gidişatını tamamen değiştirecek çok önemli olaylar zinciri yaşanacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayna Yapım imzasıyla ekrana gelen ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Uzak Şehir dizisi, ekran macerasında ikinci sezonu tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi.

Ayna Yapım imzasıyla ekrana gelen ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Uzak Şehir dizisi, ekran macerasında ikinci sezonu tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi.

Gülizar Irmak tarafından kaleme alınan senaryonun son sahneleri şu günlerde set ekibi tarafından yoğun bir tempoda kayıt altına alınıyor. Edinilen bilgilere göre, dizinin çekimlerini yürüten teknik kadro ve oyuncular hafta sonu itibarıyla İstanbul’a geri dönüş yapacak. Kulislerde konuşulan detaylara göre, pazar günü İstanbul’daki özel platoda kurulacak uçak sahnelerinin tamamlanmasıyla birlikte sezon finali çekimleri resmen noktalanmış olacak. 

Önümüzdeki bayram haftasında dizinin yeni bir bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği konusu ise henüz netleştirilmedi. Dizinin 63. bölümüyle birlikte ikinci sezonuna nokta koyacağı kesinleşirken, final bölümünde yaşanacak olayların detayları da ortaya çıktı.

Cihan ve Alya karakterlerinin düğün törenine sahne olacak final bölümünde, sarsıcı olaylar neticesinde adeta kan gövdeyi götürecek.

Cihan ve Alya karakterlerinin düğün törenine sahne olacak final bölümünde, sarsıcı olaylar neticesinde adeta kan gövdeyi götürecek.

Ozan Akbaba’nın hayat verdiği Cihan ile Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya’nın bu mutlu günü, kana bulanacak büyük bir hesaplaşmaya dönüşecek. Yaşanacak bu büyük kargaşada Gonca Cilasun’un oynadığı Sadakat karakteri de elini kana bulayarak hikayenin akışını tamamen değiştirecek. Bu sarsıcı gelişmelerle birlikte, Burç Kümbetlioğlu'nun canlandırdığı Boran, Alper Çankaya'nın hayat verdiği Şahin ve Ahmet Varlı'nın oynadığı Feyyaz karakterleri dramatik bir sonla yapıma veda edecek. 

Ahmet Katıksız, Yıldız Aşanboğa ve Emre Aybek üçlüsünün yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, bu ayrılıkların ardından diğer karakterlerin durumu da merak konusu oldu. Büyük badireler atlatan Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray, Demir rolündeki Ferit Kaya ve İpek karakterini oynayan Çağla Şimşek’in yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Yapım firmasının, bu sarsıcı sezon finalinin ekranlara gelmesinin ardından acil olarak üçüncü sezon planlama toplantısını gerçekleştireceği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın