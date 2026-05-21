article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel "Yedek Parti Var Mı?" Sorusunu Yanıtladı: "Baskın Seçime Hazırız"

Özgür Özel "Yedek Parti Var Mı?" Sorusunu Yanıtladı: "Baskın Seçime Hazırız"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 22:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin ilk açıklamasını DW Türkçe’ye yaptı.

Özel, karardan DW Türkçe’ye verdiği röportaj sırasında haberdar olduğunu belirterek görüşmeye kısa süreli ara verdiğini, ardından hukukçu kurmaylarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini ve sonrasında olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı kararı aldıklarını söyledi.

Mutlak butlan kararını “CHP’yi felç etmeye, siyaset üretmesini engellemeye dönük bir girişim” olarak nitelendiren Özel, yaşanan sürecin Türkiye’de demokratik siyaseti hedef aldığını ifade etti.

Kaynak - DW Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Amaç, CHP'yi felç etmek"

"Amaç, CHP'yi felç etmek"

Özgür Özel, yaşanan sürecin yalnızca hukuki bir mesele olmadığını savunarak, “Bugün CHP’nin başına gelen, yıllardır süren davalar zincirinin geldiği noktadır. Amaç CHP’yi felç etmek, rakibini ortadan kaldırmak ya da siyaset üretmesini engellemektir. Bu Türkiye’de otoriterleşmenin vardığı son noktadır” açıklamasında bulundu.

Belediyelere yönelik soruşturmalar ile Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen süreçlere de değinen Özel, hedefin doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu belirterek, “Önce belediyeler hedef alındı, sonra adayımız, sonra partinin kendisi hedef alındı” ifadelerini kullandı.

"Yedekte bir parti olduğu doğru"

"Yedekte bir parti olduğu doğru"

“Yedek parti” tartışmalarına da değinen Özgür Özel, bunun yeni bir parti kurma ya da partiden ayrılma hazırlığı anlamına gelmediğini belirterek, “Parasını ayırma gibi iddiaların hepsi fasarya. Ama yedekte bir parti olduğu doğru. Bu, partiden ayrılmak için değil” dedi.

Özel, söz konusu hazırlığın olası bir kapatma davası, CHP’nin seçimlere katılamaması veya aday listesi verememesi ihtimaline karşı önlem amacı taşıdığını ifade ederek, “Mutlak butlan kararıyla ilgili bir hazırlık değildir” açıklamasında bulundu.

Dünyada yükselen otoriterleşme eğilimlerine de dikkat çeken Özel, “Birbirinden öğrenen diktatörler ve otoriter yönetimler var. Türkiye’de de basın ve siyaset üzerindeki baskılar bu sürecin parçası” ifadelerini kullandı.

İktidarın seçimleri tamamen ortadan kaldırmak yerine rakiplerini şekillendirmeye çalıştığını savunan Özel, “Amaç sandığı kaldırmak değil, sandıkta yarışacağı rakibi belirlemektir” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın