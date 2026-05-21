Özgür Özel "Yedek Parti Var Mı?" Sorusunu Yanıtladı: "Baskın Seçime Hazırız"

“Yedek parti” tartışmalarına da değinen Özgür Özel, bunun yeni bir parti kurma ya da partiden ayrılma hazırlığı anlamına gelmediğini belirterek, “Parasını ayırma gibi iddiaların hepsi fasarya. Ama yedekte bir parti olduğu doğru. Bu, partiden ayrılmak için değil” dedi.

Özel, söz konusu hazırlığın olası bir kapatma davası, CHP’nin seçimlere katılamaması veya aday listesi verememesi ihtimaline karşı önlem amacı taşıdığını ifade ederek, “Mutlak butlan kararıyla ilgili bir hazırlık değildir” açıklamasında bulundu.

Dünyada yükselen otoriterleşme eğilimlerine de dikkat çeken Özel, “Birbirinden öğrenen diktatörler ve otoriter yönetimler var. Türkiye’de de basın ve siyaset üzerindeki baskılar bu sürecin parçası” ifadelerini kullandı.

İktidarın seçimleri tamamen ortadan kaldırmak yerine rakiplerini şekillendirmeye çalıştığını savunan Özel, “Amaç sandığı kaldırmak değil, sandıkta yarışacağı rakibi belirlemektir” dedi.