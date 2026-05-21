Mutlak Butlan Kararı Avrupa Basınında da Kendine Yer Buldu

Hakan Karakoca
21.05.2026 - 20:50
Dünya basınında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 kurultayına yönelik verilen “mutlak butlan” kararı, muhalefet cephesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Uluslararası haberlerde kararın, siyasi belirsizlikleri artırdığı, parti içinde liderlik krizini derinleştirdiği ve Türkiye’de demokrasi ile hukuk devleti tartışmalarını yeniden alevlendirdiği yorumları öne çıktı.

Kaynak - BirGün

Bloomberg, "demokrasi ve hukuk devleti tartışmaları yeniden gündemde" dedi.

Bloomberg, CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararını muhalefet açısından büyük bir darbe olarak değerlendirdi. Haberde, mahkemenin Özgür Özel’in genel başkanlığını geçersiz saymasının siyasi dengeleri etkileyebileceği belirtildi.

Bloomberg, kararın CHP içindeki liderlik krizini derinleştirebileceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönebileceği ihtimalini gündeme taşıdığını yazdı.

Haberde ayrıca, muhalefetin kararı “yargı müdahalesi” olarak gördüğü, iktidarın ise sürecin hukuki olduğunu savunduğu aktarılırken; yaşanan gelişmenin piyasalarda siyasi belirsizlik kaygısını artırdığı ve Türkiye’de demokrasi ile hukuk devleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi.

Reuters, "Erdoğan'ın siyasi rakiplerine son büyük darbe" olarak niteledi gelişmeleri.

Reuters, CHP kurultayına ilişkin kararı “Erdoğan’ın rakiplerine vurulan son büyük darbe” olarak değerlendirdi. Haberde, Ankara’daki mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 kurultayını iptal ederek Özgür Özel’in seçildiği kongreyi geçersiz saydığı aktarıldı.

Reuters, kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönebileceği tartışmalarının gündeme geldiğini belirtirken, sürecin CHP’ye yönelik son dönemde yürütülen hukuki hamlelerin devamı olarak görüldüğünü yazdı.

Haberde ayrıca, tutuklu Ekrem İmamoğlu üzerinden başlayan baskının zamanla doğrudan CHP yönetimine yöneldiği yorumuna yer verildi. Reuters, CHP’nin suçlamaları reddederek süreci “siyasi amaçlı yargı operasyonu” olarak değerlendirdiğini, hükümetin ise yargının bağımsız olduğunu savunduğunu aktardı.

Ajans ayrıca kararın finans piyasalarında da etkili olabileceğini, siyasi belirsizlik nedeniyle Türk lirası ve tahviller üzerinde baskı oluşabileceğini vurgularken, gelişmenin Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığını ifade etti.

AFP, CHP'nin yerel seçim zaferini hatırlattı.

Agence France-Presse, gelişmeyi “Türkiye’de mahkeme, 2024 seçimlerinde Erdoğan’ın AKP’sini mağlup eden ana muhalefet partisinin yönetimini görevden uzaklaştırdı” başlığıyla duyurdu.

AFP haberinde, Ankara’daki mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini görevden uzaklaştırdığı belirtilirken, CHP’nin 2024 yerel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti karşısında önemli bir başarı elde ettiğine dikkat çekildi.

Al-Monitor, yaşananları "muhalefete yönelik baskıların son halkası" diye haberleştirdi.

Al-Monitor, CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” kararını, Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskıların yeni bir örneği olarak değerlendirdi.

Haberde, mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 kurultayını geçersiz sayarak Özgür Özel ve mevcut yönetimin hukuki konumunu tartışmalı hale getirdiği belirtilirken, kararın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönmesinin önünü açabileceği ifade edildi.

Al-Monitor, sürecin yalnızca CHP içindeki bir kriz olarak değil, Türkiye’de muhalefete yönelik daha geniş çaplı baskı politikalarının parçası şeklinde değerlendirildiğini aktardı. Haberde belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar, kayyum uygulamaları ve muhalif siyasetçilere açılan davalara da dikkat çekildi.

CHP cephesinin kararı “siyasi operasyon” olarak yorumladığı belirtilirken, iktidar kanadının ise sürecin bağımsız yargının kararı olduğunu savunduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısının ardından parti üzerindeki hukuki baskının arttığı değerlendirmesine yer verildi.

Al-Monitor, yaşanabilecek olası liderlik krizinin muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki birlik görüntüsünü zedeleyebileceğini ve erken seçim tartışmalarını etkileyebileceğini de yazdı. Bunun yanında kararın, uluslararası yatırımcılar ile Batılı diplomatik çevrelerde Türkiye’de demokratik kurumların işleyişine ilişkin yeni soru işaretleri doğurduğu vurgulandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
