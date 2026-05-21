Mutlak Butlan Kararı Avrupa Basınında da Kendine Yer Buldu

Al-Monitor, CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” kararını, Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskıların yeni bir örneği olarak değerlendirdi.

Haberde, mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 kurultayını geçersiz sayarak Özgür Özel ve mevcut yönetimin hukuki konumunu tartışmalı hale getirdiği belirtilirken, kararın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönmesinin önünü açabileceği ifade edildi.

Al-Monitor, sürecin yalnızca CHP içindeki bir kriz olarak değil, Türkiye’de muhalefete yönelik daha geniş çaplı baskı politikalarının parçası şeklinde değerlendirildiğini aktardı. Haberde belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar, kayyum uygulamaları ve muhalif siyasetçilere açılan davalara da dikkat çekildi.

CHP cephesinin kararı “siyasi operasyon” olarak yorumladığı belirtilirken, iktidar kanadının ise sürecin bağımsız yargının kararı olduğunu savunduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısının ardından parti üzerindeki hukuki baskının arttığı değerlendirmesine yer verildi.

Al-Monitor, yaşanabilecek olası liderlik krizinin muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki birlik görüntüsünü zedeleyebileceğini ve erken seçim tartışmalarını etkileyebileceğini de yazdı. Bunun yanında kararın, uluslararası yatırımcılar ile Batılı diplomatik çevrelerde Türkiye’de demokratik kurumların işleyişine ilişkin yeni soru işaretleri doğurduğu vurgulandı.