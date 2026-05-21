Bu Suya Giren Taşa Dönüşüyor: Dünyanın En Zehirli Gölü Görenleri Korkutuyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 21:10
Tanzanya'nın kuzeyinde, Kenya sınırına yakın bir bölgede konumlanan Natron Gölü, çevresindeki canlı yaşamı üzerindeki sıra dışı etkileriyle dikkat çekiyor. İlk bakışta kızıl tonlarıyla büyüleyici bir manzara sunan su kütlesi, yüksek alkalilik oranı ve yakıcı sıcaklığı sebebiyle dünyanın en tehlikeli ekosistemleri arasında gösteriliyor. Kıyısına yaklaşan veya sularına temas eden küçük memeliler ile kuş türleri, sudaki mineral yoğunluğu nedeniyle zamanla taşlaşmış bir görünüme bürünüyor.

Göl suyunun kimyasal bileşimi ve yüksek sıcaklığı canlı yaşamını tehdit ediyor

Natron Gölü’nün ölümcül yapısı, hemen yanı başında faaliyetini sürdüren Ol Doinyo Lengai Yanardağı’ndan kaynaklanıyor. Yanardağdan akan sodyum karbonat ve zengin mineraller, göl suyunun pH derecesini 10,5 seviyesine kadar ulaştırarak amonyak ile benzer bir alkaliliğe ulaştırıyor. Sıcaklığı zaman zaman 60 santigrat dereceyi bulan bu yakıcı su, insan derisi dahil temas ettiği pek çok organik dokuda saniyeler içinde ağır hasara yol açıyor.

Sudaki yüksek sodyum oranı antik mısır mumyalarını andıran bir koruma sağlıyor

Gölün adını aldığı ve Antik Mısırlıların mumyalama işlemlerinde faydalandığı 'natron' tuzu, suya düşen canlıların bedenlerini çürümekten koruyor. Kalsiyum birikmesiyle sertleşen ve adeta birer heykele dönüşen kuşlar ile yarasalar, göl kıyısında sıra dışı manzaralar oluşturuyor. İngiliz fotoğrafçı Nick Brandt'in 2013 yılında kayıt altına aldığı taşlaşmış flamingo ve kartal fotoğrafları, bu doğal sürecin ürkütücü boyutunu gözler önüne seriyor.

Tehlikeli sular dünyadaki küçük flamingo nüfusu için güvenli bir üreme alanı sunuyor

Bu zorlu kimyasal çevre, şaşırtıcı bir biçimde belirli bir canlı türü için sığınak vazifesi görüyor. Dünyadaki küçük flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i, yırtıcı hayvanların yaklaşamadığı bu ölümcül suları üreme ve yumurtlama alanı olarak tercih ediyor. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen turistler ve fotoğrafçılar ise yetkililer tarafından suya kesinlikle temas etmemeleri ve alanda rehbersiz bulunmamaları konusunda uyarılıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
