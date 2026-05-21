"Hayat 112 Acil" Yayında: Tek Tuşla Konumunuz Ekiplere İletilecek! Uygulamanın Tüm Detayları

Uygulamanın en kritik fonksiyonlarından birinin 'İlk Yardım İhbar' modülü olduğunu belirten Çiftçi, kriz anlarında yaşanan adres tarif etme paniklerinin tamamen ortadan kalkacağını söyledi. Vatandaşların tek tuşla hem kendi hassas konumlarına hem de sisteme kayıtlı yakınlarının adresine saniyeler içinde yardım çağırabileceğini ifade eden Bakan Çiftçi, ihbarlara eklenecek görseller sayesinde ekiplerin olay yerine henüz yola çıkmadan en doğru donanımla sevk edileceğini aktardı. Asayiş olaylarından doğal afetlere kadar her alanda konum bilgisinin anında merkeze düşeceği belirtildi.

KADES DE UYGULAMADA

KADES uygulamasının da yeni portalda yer aldığını duyuran Bakan Çiftçi, 'Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'Hayat 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz' ifadelerini kullandı.