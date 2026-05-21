"Hayat 112 Acil" Yayında: Tek Tuşla Konumunuz Ekiplere İletilecek! Uygulamanın Tüm Detayları

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.05.2026 - 17:13
İçişleri Bakanlığı, tüm acil ihbar sistemlerini, güvenlik modüllerini ve afet koordinasyon araçlarını tek bir çatı altında birleştiren 'Hayat 112 Acil' mobil uygulaması hizmete girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın bugünden itibaren Android ve iOS platformlarında aktif olarak indirilebileceğini söyledi. Çiftçi, vatandaşların 10 saniyelik sesli ve video ihbarlarda bulunabileceğini belirtirken tek tuşla konum, ekiplere iletilecek. İşte yeni uygulamanın detayları.

"Hayat 112 Acil" mobil ihbar uygulaması hizmete sunuldu. Vatandaşlar, 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da 'Hayat 112 Acil' mobil ihbar uygulamasının tanıtımı için gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Çiftçi, uygulamaya ilişkin, 'Hayat 112 Acil mobil ihbar uygulaması ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek. Uygulama bugün itibarıyla aktifleşecek. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz uygulamamız Android ve IOS sisteminde yer alacak. e-Devlet üzerinden olması, dijital dilekçe niteliğinde olacak. Bu uygulamadaki en büyük isteğimiz, vatandaşımızın devlete en hızlı şekilde ulaşması' dedi.

Tek tuşla konum, ekiplere iletilecek.

Uygulamanın en kritik fonksiyonlarından birinin 'İlk Yardım İhbar' modülü olduğunu belirten Çiftçi, kriz anlarında yaşanan adres tarif etme paniklerinin tamamen ortadan kalkacağını söyledi. Vatandaşların tek tuşla hem kendi hassas konumlarına hem de sisteme kayıtlı yakınlarının adresine saniyeler içinde yardım çağırabileceğini ifade eden Bakan Çiftçi, ihbarlara eklenecek görseller sayesinde ekiplerin olay yerine henüz yola çıkmadan en doğru donanımla sevk edileceğini aktardı. Asayiş olaylarından doğal afetlere kadar her alanda konum bilgisinin anında merkeze düşeceği belirtildi.

KADES DE UYGULAMADA

KADES uygulamasının da yeni portalda yer aldığını duyuran Bakan Çiftçi, 'Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'Hayat 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz' ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere özel 'Okul Acil' kalkanı.

Eğitim kurumlarındaki güvenlik tedbirlerine yönelik önemli bir yeniliği de duyuran Bakan Çiftçi, Urfa ve Maraş'ta yaşanan üzücü saldırıların ardından okullarda güvenlik önlemlerini artırma sözü verdiklerini hatırlattı. Bu kapsamda geliştirilen 'Okul Acil' modülü, öğretmenlerin yalnızca görevli oldukları okul sınırları içerisindeyken aktif olacak. Okullarda meydana gelebilecek olası bir şiddet veya güvenlik krizinde butona basıldığında, çağrı merkeze 'çok acil' koduyla düşecek ve güvenlik güçleri otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde okula intikal edecek. Öğretmen birden fazla okulda görevliyse, olay anında ilgili okulu seçerek ihbar oluşturabilecek.

Arama köpekleri için özel frekans.

Olası doğal afetlerde yaşanacak haberleşme krizlerini çözmek adına uygulamaya hayati fonksiyonlar eklendi. 'Son Depremler' modülü ile anlık sarsıntı takibi yapılabilirken, 'Güvendeyim' butonu sayesinde 100 kilometre yakınında 5 ve üzeri büyüklükte bir deprem olan vatandaşlar, tek dokunuşla yakınlarına konumlarını bildirebilecek. Bu sayede şebeke yoğunluğunun önüne geçilerek hatların açık kalması sağlanacak.

Afet anında enkaz altında kalanlar için tasarlanan 'Alarm Butonu' ise insan kulağının duyamayacağı ancak arama kurtarma köpeklerinin işitebileceği özel bir ses frekansı üretecek. Sesli iletişimin imkansız olduğu durumlarda ise cihazlar mors kodu yardımıyla acil yardım çağrısı yayabilecek. Uygulamada ayrıca en yakın nöbetçi eczane, hastane ve AFAD acil toplanma alanları da harita üzerinden anlık olarak görüntülenebilecek.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
