Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Formatının Değiştirildiğini Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.03.2026 - 14:14

Türkiye Futbol Federasyonu 2026-27 sezonu için Türkiye Kupası'nda kullanılacak yeni formatı duyurdu. Federasyonun resmi X hesabından yaptığı duyuruda maçların eleme usulüne göre oynanmasına karar verildi. Bu formata göre maçlar yarı final turu hariç tek eleme usulüne göre oynanacak.

Federasyonun açıklaması şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek.

2025-26 sezonunda uygulanan İsviçre modeli futbolseverler ve profesyoneller tarafından karmaşık bulunuyordu.

Bu sezon 8 takımlı 3 grupta oynanan sistemde her takım 4 maç yaptı. Ancak gruplarda puan eşitlikleri 'onca maça rağmen adil bir sıralama çıkmıyor' tepkilerini beraberinde getirmişti. Büyük takımların rotasyon yapmaları ve sıkışık maç takviminin de kupaya ilginin düşmesine neden olduğu eleştirileri de sık sık dile getiriliyordu.

