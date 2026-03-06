Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Formatının Değiştirildiğini Duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu 2026-27 sezonu için Türkiye Kupası'nda kullanılacak yeni formatı duyurdu. Federasyonun resmi X hesabından yaptığı duyuruda maçların eleme usulüne göre oynanmasına karar verildi. Bu formata göre maçlar yarı final turu hariç tek eleme usulüne göre oynanacak.
Federasyonun açıklaması şu şekilde;
2025-26 sezonunda uygulanan İsviçre modeli futbolseverler ve profesyoneller tarafından karmaşık bulunuyordu.
