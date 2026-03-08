Yeni Malatyaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu Maçında İki Takım da Hükmen Mağlup Sayılacak

Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir ilginçlik daha yaşamayalım. Hakem hataları, kötü yönetimler, transferler, ligden düşenler, karanlığa hapsolanlar derken Türkiye'de futbol saha içi hariç her alanda tartışılır konuma gelmiş durumda.

Borçla batan birçok takım isminin önüne 'Yeni' ibaresini alarak borçlardan kurtulmaya çalışırken UEFA ve FIFA'nın yeni düzenlemesi ile bu da artık mümkün olmayacak. Bu kuralın ilk mağdurlarından biri de Yeni Mersin İY olmuştu.

Bu sezon ligden çekilen Mersin ekibi 15 Mart'ta fikstüre göre kendileri gibi ligden çekilmiş Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Peki sonuç nasıl teşkil edecek?