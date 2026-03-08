Yeni Malatyaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu Maçında İki Takım da Hükmen Mağlup Sayılacak
Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir ilginçlik daha yaşamayalım. Hakem hataları, kötü yönetimler, transferler, ligden düşenler, karanlığa hapsolanlar derken Türkiye'de futbol saha içi hariç her alanda tartışılır konuma gelmiş durumda.
Borçla batan birçok takım isminin önüne 'Yeni' ibaresini alarak borçlardan kurtulmaya çalışırken UEFA ve FIFA'nın yeni düzenlemesi ile bu da artık mümkün olmayacak. Bu kuralın ilk mağdurlarından biri de Yeni Mersin İY olmuştu.
Bu sezon ligden çekilen Mersin ekibi 15 Mart'ta fikstüre göre kendileri gibi ligden çekilmiş Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Peki sonuç nasıl teşkil edecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Mart'ta ilginç bir maç fikstürde dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki şimdi ne olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın