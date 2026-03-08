MART
Yeni Malatyaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu Maçında İki Takım da Hükmen Mağlup Sayılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 22:58

Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir ilginçlik daha yaşamayalım. Hakem hataları, kötü yönetimler, transferler, ligden düşenler, karanlığa hapsolanlar derken Türkiye'de futbol saha içi hariç her alanda tartışılır konuma gelmiş durumda. 

Borçla batan birçok takım isminin önüne 'Yeni' ibaresini alarak borçlardan kurtulmaya çalışırken UEFA ve FIFA'nın yeni düzenlemesi ile bu da artık mümkün olmayacak. Bu kuralın ilk mağdurlarından biri de Yeni Mersin İY olmuştu. 

Bu sezon ligden çekilen Mersin ekibi 15 Mart'ta fikstüre göre kendileri gibi ligden çekilmiş Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Peki sonuç nasıl teşkil edecek?

15 Mart'ta ilginç bir maç fikstürde dikkat çekiyor.

2.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ev sahibi olarak çıkacağı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu ağırlayacaktı. Ancak acı bir şekilde iki takım da ligden çekildikleri için bu maçın oynanması mümkün görünmüyor. Ancak Türkiye'de olur denebilecek bu olay sosyal medyada da futbol severlerin dikkatinden kaçmadı.

Peki şimdi ne olacak?

İki takım da haftalardır maçlarına çıkmadığı için 3-0 hükmen yenik sayılıyor. Peki iki takım bu ortamda maça çıkmadıkları takdirde üç puan kimin olacak?

Kurallar gereği kimse 3 puan alamayacak. İki takım da 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve bu haftayı da sıfır puanla kapatacak.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
