Kemal Sunal’ın Minik Rol Arkadaşıydı: Garip Filminin Fatoş’u Ece Alton’un Son Hali Şoka Soktu!

Ancak usta oyuncunun kariyerinde izleyiciyi güldürmekten çok ağlatan bazı filmler de vardı. İşte Garip tam olarak o yapımlardan biriydi. 1986 yılında vizyona giren film, yalnızca Kemal Sunal'ın değil Yeşilçam'ın da en unutulmaz dramlarından biri olarak kabul ediliyor. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün'ün oturduğu yapımda Kemal Sunal'a Ece Alton, Nilgün Nazlı, Reha Yurdakul ve Yüksel Gözen gibi isimler eşlik etmişti.

Filmde Kemal Sunal, keman çalarak hayatını kazanmaya çalışan Garip karakterine hayat veriyordu. Yıllar önce ayrıldığı eşinin vefatının ardından küçük kızı Fatoş'un sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Garip'in hikayesi, milyonlarca izleyicinin yüreğine dokunmuştu. Özellikle baba-kız ilişkisini merkeze alan senaryosu, dönemin alışılmış Yeşilçam hikayelerinden ayrılıyordu. Maddi imkansızlıklarla mücadele eden bir babanın kızına hem annelik hem babalık yapmaya çalışması, filmi izleyen herkesi derinden etkiliyordu.

Garip'in yıllardır unutulmamasının nedeni de biraz burada yatıyor aslında. Çünkü film yalnızca bir dram değil; fedakarlığın, ebeveyn sevgisinin ve yoksulluk karşısında ayakta kalma mücadelesinin hikayesiydi. Bugün bile televizyon ekranlarında tekrar yayınlandığında binlerce kişinin kanalı değiştirmeden sonuna kadar izlediği yapımların başında geliyor.

Ve elbette o film denince akıllara ilk gelen şeylerden biri de minik Fatoş karakteri oluyor.