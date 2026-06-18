Kemal Sunal’ın Minik Rol Arkadaşıydı: Garip Filminin Fatoş’u Ece Alton’un Son Hali Şoka Soktu!
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'te Kemal Sunal'ın kızı Fatoş'a hayat veren Ece Alton, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle gündem oldu. Bir dönemin en sevilen çocuk oyuncularından biri olan Alton'un değişimi sosyal medyada nostalji rüzgarı estirirken, birçok kişi onu tanımakta zorlandı.
Buyurun, Garip'in hala neden bu kadar sevildiğini ve minik Fatoş'un yıllar içindeki değişimini birlikte görelim.
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Kemal Sunal denince çoğumuzun aklına ilk olarak kahkaha dolu sahneler geliyor olabilir.
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Garip filmi vizyona girdiğinde Ece Alton henüz küçük bir çocuktu.
Garip filminin üzerinden neredeyse 40 yıla yakın zaman geçti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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