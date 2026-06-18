Meşhur Halka Filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 Yaşında Hayatını Kaybetti

Korku filmi tarihine damga vurmuş yapımlar sayılırken akla gelen ilk filmlerden biri hiç şüphesiz Halka oluyor. Orijinali Japon yapımı Ringu olan hikaye, 2002 yılında Hollywood tarafından yeniden uyarlanmış ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.

Özellikle internet çağının henüz yeni yeni şekillendiği dönemde lanetli bir video kaset fikri izleyicilere son derece ürkütücü gelmişti. Filmi izleyen kişinin yedi gün sonra öleceğini söyleyen telefon ve ardından gelen gizemli olaylar, sinema salonlarından çıkan milyonlarca insanın günlerce televizyon ekranlarına tedirgin bakmasına neden olmuştu. Halka yalnızca gişede başarı yakalamadı; korku sinemasının dilini de değiştirdi. Uzun siyah saçları yüzünü kapatan küçük kız figürü kısa sürede popüler kültürün en ikonik korku karakterlerinden biri haline geldi. Samara Morgan karakteri yıllarca Cadılar Bayramı kostümlerinden internet capslerine kadar her yerde karşımıza çıktı.

İlk filmin başarısının ardından The Ring Two ve daha sonra Rings geldi. Devam filmleri ilk yapımın yarattığı etkiyi tam olarak yakalayamasa da Halka markası korku sinemasının en güçlü serilerinden biri olmayı sürdürdü. Bugün üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen korku filmi tavsiyesi isteyen birine hala ilk önerilen yapımlardan biri Halka oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise elbette Samara karakteriydi.

Ve o karaktere hayat veren isim, henüz çocuk yaşta olan Daveigh Chase'ti.