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Meşhur Halka Filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 Yaşında Hayatını Kaybetti

Meşhur Halka Filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 Yaşında Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2026 - 10:57
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Bir dönemin en korkulan karakterlerinden Samara'ya hayat veren Daveigh Chase'ten acı haber geldi. Henüz 12 yaşındayken Halka filmiyle dünya çapında ün kazanan oyuncunun 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Disney'in sevilen karakteri Lilo'yu da seslendiren Chase'in vefatı, hem korku sineması hem de çocukluk yıllarında onu izleyen milyonlarca hayranını yasa boğdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir neslin kabusuydu: Halka neden hala korku sinemasının zirvesinde?

Bir neslin kabusuydu: Halka neden hala korku sinemasının zirvesinde?

Korku filmi tarihine damga vurmuş yapımlar sayılırken akla gelen ilk filmlerden biri hiç şüphesiz Halka oluyor. Orijinali Japon yapımı Ringu olan hikaye, 2002 yılında Hollywood tarafından yeniden uyarlanmış ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.

Özellikle internet çağının henüz yeni yeni şekillendiği dönemde lanetli bir video kaset fikri izleyicilere son derece ürkütücü gelmişti. Filmi izleyen kişinin yedi gün sonra öleceğini söyleyen telefon ve ardından gelen gizemli olaylar, sinema salonlarından çıkan milyonlarca insanın günlerce televizyon ekranlarına tedirgin bakmasına neden olmuştu. Halka yalnızca gişede başarı yakalamadı; korku sinemasının dilini de değiştirdi. Uzun siyah saçları yüzünü kapatan küçük kız figürü kısa sürede popüler kültürün en ikonik korku karakterlerinden biri haline geldi. Samara Morgan karakteri yıllarca Cadılar Bayramı kostümlerinden internet capslerine kadar her yerde karşımıza çıktı.

İlk filmin başarısının ardından The Ring Two ve daha sonra Rings geldi. Devam filmleri ilk yapımın yarattığı etkiyi tam olarak yakalayamasa da Halka markası korku sinemasının en güçlü serilerinden biri olmayı sürdürdü. Bugün üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen korku filmi tavsiyesi isteyen birine hala ilk önerilen yapımlardan biri Halka oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise elbette Samara karakteriydi.

Ve o karaktere hayat veren isim, henüz çocuk yaşta olan Daveigh Chase'ti.

Samara rolüyle dünyayı korkutmuştu: Daveigh Chase sonrasında nereye kayboldu?

Samara rolüyle dünyayı korkutmuştu: Daveigh Chase sonrasında nereye kayboldu?

Bugün milyonlarca kişinin 'televizyondan çıkan kız' olarak hatırladığı Samara Morgan karakterini canlandırdığında Daveigh Chase henüz 12 yaşındaydı. Ancak küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu performans, korku sineması tarihinin unutulmaz karakterlerinden birinin doğmasını sağladı.

Üstelik Daveigh Chase'in kariyeri yalnızca Halka'dan ibaret değildi. Aynı yıl Disney'in kült yapımı Lilo & Stitch'te Lilo karakterini seslendirdi. Hatta birçok kişi yıllar boyunca Samara ile Lilo'nun aynı kişi olduğunu bile bilmiyordu. Bununla da kalmadı; Hayao Miyazaki'nin başyapıtlarından Ruhların Kaçışı'nın İngilizce versiyonunda Chihiro karakterine sesiyle hayat verdi. Bir başka deyişle 2002 yılı Daveigh Chase için olağanüstü bir yıldı. Genç oyuncu ayrıca Donnie Darko, Big Love, Sabrina, CSI ve birçok televizyon projesinde de yer aldı. Samara performansıyla MTV Film Ödülleri'nde 'En İyi Kötü Karakter' ödülünü kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı.

Ancak çocuk yaşta gelen şöhret her zaman masal gibi ilerlemedi. 2010'lu yılların ortalarından itibaren Daveigh Chase'in kariyeri yavaşlamaya başladı. Hollywood'dan giderek uzaklaşan oyuncu, bir süre sonra ekranlardan tamamen kayboldu. Ardından çeşitli hukuki sorunlar ve kişisel sıkıntılarla gündeme geldi. Yıllar içinde uyuşturucu bağlantılı suçlamalar, gözaltılar ve çeşitli adli olaylarla haber oldu.

Bir dönem korku sinemasının en unutulmaz yüzlerinden biri olan oyuncunun gözlerden uzak yaşaması ise hayranlarının merakını daha da artırdı. İnsanlar yıllarca 'Samara şimdi nerede?', 'Daveigh Chase neden oyunculuğu bıraktı?' ve 'Hayatı nasıl gidiyor?' sorularını sormaya devam etti. Ne yazık kid dün gelen haber bu soruların yerini çok daha üzücü bir gündeme bıraktı.

Acı haber geldi: Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti

Acı haber geldi: Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de genç oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratmıştı. Benzer yaşta bir kayıp haberi dünya basınından, Daveigh Chase'den geldi. Halka'nın Samara'sı olarak hafızalara kazınan Daveigh Chase'in 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Haber kısa sürede dünya basınında manşetlere taşındı ve oyuncunun hayranlarını yasa boğdu.

Peki Daveigh Chase neden öldü? Yabancı basında yer alan bilgilere göre oyuncu bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Erkek arkadaşı Roy Hernandez'in yaptığı açıklamaya göre Chase, menenjit ve ağır kan enfeksiyonları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu enfeksiyonların sepsise dönüşmesi sonucu organlarının iflas etmeye başladığı ve durumunun kritik hale geldiği belirtildi. Ölümünden kısa süre önce Los Angeles'ta yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye yatırıldığı da ortaya çıktı. Erkek arkadaşının başlattığı yardım kampanyasında, Chase'in son yıllarda oldukça zor bir hayat yaşadığı, ailesiyle arasının açıldığı, çocukluk döneminden kalan travmalarla mücadele ettiği ve uzun süredir istikrarlı bir yaşam kurmakta zorlandığı anlatıldı.

Bir dönem Disney'in en sevilen karakterlerinden birini seslendiren, korku sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri haline gelen Daveigh Chase'in hayat hikayesi ne yazık ki beklenmedik ve hüzünlü bir şekilde son buldu. Ölüm haberinin ardından sosyal medya kullanıcıları Samara sahnelerini, Lilo & Stitch görüntülerini ve yıllar önce verdiği röportajları paylaşmaya başladı. Pek çok kişi çocukluğuna damga vuran iki farklı karakterin arkasındaki ismin aynı kişi olduğunu yeniden hatırladı. Geride ise milyonlarca insanın hafızasına kazınan bir korku karakteri, unutulmaz ses performansları ve erken yaşta noktalanan bir kariyer kaldı.

Bir neslin televizyon ekranından çıkacağından korktuğu Samara artık yok. Ancak Daveigh Chase'in korku sinemasında bıraktığı iz, uzun yıllar boyunca yaşamaya devam edecek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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