Meşhur Halka Filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Bir dönemin en korkulan karakterlerinden Samara'ya hayat veren Daveigh Chase'ten acı haber geldi. Henüz 12 yaşındayken Halka filmiyle dünya çapında ün kazanan oyuncunun 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Disney'in sevilen karakteri Lilo'yu da seslendiren Chase'in vefatı, hem korku sineması hem de çocukluk yıllarında onu izleyen milyonlarca hayranını yasa boğdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir neslin kabusuydu: Halka neden hala korku sinemasının zirvesinde?
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Acı haber geldi: Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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