Eşref Rüya Oyuncularının Ardından Kantin Filmine İki Ünlü İsim Daha Katıldı
Sinema dünyasında yeni proje hazırlıkları sürerken dikkat çeken işlerden biri olan Kantin için yeni oyuncu haberleri gelmeye devam ediyor. Çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanan filmin kadrosu genişlemeyi sürdürüyor. Daha önce açıklanan oyuncuların ardından projeye iki önemli isim daha dahil oldu. Korku komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda yer alan isimler merakla takip ediliyordu. Yapım ekibi tarafından yapılan son anlaşmalar filmin kadrosunu daha da güçlendirdi. Hazırlık süreci devam eden proje için bugün önemli bir aşama daha geride bırakılacak. Kantin filminin okuma provası oyuncu kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kem Yapım imzasını taşıyan Kantin filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Şimdi de kadroya Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu’nun dahil olduğu öğrenildi.
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