article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Eşref Rüya Oyuncularının Ardından Kantin Filmine İki Ünlü İsim Daha Katıldı

Eşref Rüya Oyuncularının Ardından Kantin Filmine İki Ünlü İsim Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 17:28 Son Güncelleme: 18.06.2026 - 17:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sinema dünyasında yeni proje hazırlıkları sürerken dikkat çeken işlerden biri olan Kantin için yeni oyuncu haberleri gelmeye devam ediyor. Çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanan filmin kadrosu genişlemeyi sürdürüyor. Daha önce açıklanan oyuncuların ardından projeye iki önemli isim daha dahil oldu. Korku komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda yer alan isimler merakla takip ediliyordu. Yapım ekibi tarafından yapılan son anlaşmalar filmin kadrosunu daha da güçlendirdi. Hazırlık süreci devam eden proje için bugün önemli bir aşama daha geride bırakılacak. Kantin filminin okuma provası oyuncu kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Petra Von Kant'ın Acı Gözyaşları
Film

Petra Von Kant'ın Acı Gözyaşları

Eşref Rüya
Dizi

Eşref Rüya

Gürkan Uygun
Oyuncu

Gürkan Uygun

Kaan Turgut
Oyuncu

Kaan Turgut

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kem Yapım imzasını taşıyan Kantin filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kem Yapım imzasını taşıyan Kantin filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu film için oyuncu seçimleri sürerken kadroya yeni isimlerin katıldığı açıklandı. Daha önce Görkem Sevindik ve Kaan Turgut’un kadroda yer alacağı açıklanmıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya’da birlikte rol alan ikilinin yeniden bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Şimdi de kadroya Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu’nun dahil olduğu öğrenildi.

Şimdi de kadroya Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu’nun dahil olduğu öğrenildi.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Gürkan Uygun, filmde “İsmail” karakterine hayat verecek. Hikayede önemli bir yere sahip olan karakterin nasıl bir rol üstleneceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Ezgi Eyüboğlu ise filmde “Deniz” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Deniz karakteri, Görkem Sevindik’in canlandıracağı Hekim karakterinin partneri olarak hikayede yer alacak.

Kantin’in çekim takvimi de netleşmeye başladı. Filmin okuma provası bugün gerçekleştirilecek. Yapım ekibinin planlamasına göre çekimler 21 Haziran tarihinde başlayacak. Hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığı öğrenilirken oyuncular da proje için çalışmalara devam ediyor.

Korku komedi türündeki filmin hikayesi 1999 yılında geçiyor. Olaylar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bulunan eski bir erkek öğrenci yurdunda yaşanıyor. Filmin merkezinde ise Murat isimli genç bir karakter bulunuyor. Yurda yeni gelen Murat’ın hayatı kısa sürede beklemediği şekilde değişmeye başlıyor. Kendisini yurdun sözü geçen isimlerinden biri olan Hekim’in yanında bulan genç karakter, yaşanan olayların tam ortasında kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın