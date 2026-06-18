Eşref Rüya Oyuncularının Ardından Kantin Filmine İki Ünlü İsim Daha Katıldı

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Gürkan Uygun, filmde “İsmail” karakterine hayat verecek. Hikayede önemli bir yere sahip olan karakterin nasıl bir rol üstleneceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Ezgi Eyüboğlu ise filmde “Deniz” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Deniz karakteri, Görkem Sevindik’in canlandıracağı Hekim karakterinin partneri olarak hikayede yer alacak.

Kantin’in çekim takvimi de netleşmeye başladı. Filmin okuma provası bugün gerçekleştirilecek. Yapım ekibinin planlamasına göre çekimler 21 Haziran tarihinde başlayacak. Hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığı öğrenilirken oyuncular da proje için çalışmalara devam ediyor.

Korku komedi türündeki filmin hikayesi 1999 yılında geçiyor. Olaylar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bulunan eski bir erkek öğrenci yurdunda yaşanıyor. Filmin merkezinde ise Murat isimli genç bir karakter bulunuyor. Yurda yeni gelen Murat’ın hayatı kısa sürede beklemediği şekilde değişmeye başlıyor. Kendisini yurdun sözü geçen isimlerinden biri olan Hekim’in yanında bulan genç karakter, yaşanan olayların tam ortasında kalıyor.