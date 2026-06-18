Oyuncak Hikayesi 5 Vizyona Girmeden Rekor Beklentisiyle Gündemde!
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Pixar’ın yıllardır devam eden en bilinen animasyon serilerinden biri yeni filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema dünyasında gözler bu kez Oyuncak Hikayesi 5’e çevrilmiş durumda. Vizyon tarihi yaklaşırken filmle ilgili gişe beklentileri de netleşmeye başladı. Özellikle ilk hafta sonu performansına dair tahminler sektörün dikkatini çekiyor. Pixar’ın yeni film için ayırdığı bütçe de konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Serinin önceki filmlerinin elde ettiği sonuçlar nedeniyle beklentiler oldukça yüksek.
Kaynak: Independent
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Oyuncak Hikayesi serisi yıllardır hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden yapımlar arasında gösteriliyor.
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Pixar’ın yapım için yaklaşık 250 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.
İşte Oyuncak Hikayesi 5’in fragmanı 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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