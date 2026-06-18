Oyuncak Hikayesi 5 Vizyona Girmeden Rekor Beklentisiyle Gündemde!

Bu rakama pazarlama giderlerinin dahil olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle filmin ticari açıdan başarılı sayılabilmesi için yüksek gişe gelirlerine ulaşması gerekiyor. Ancak ilk tahminler stüdyonun beklentilerini karşılayabilecek bir başlangıca işaret ediyor.

Serinin bir önceki halkası olan Oyuncak Hikayesi 4, 2019 yılında vizyona girmiş ve dünya genelinde 1 milyar 73 milyon dolar hasılat elde etmişti. Aynı zamanda açılış performansıyla da serinin en başarılı filmi olmuştu. Şimdi ise gözler Oyuncak Hikayesi 5’in bu rakamları geçip geçemeyeceğine çevrilmiş durumda.

Uzmanlar, filmin ilk hafta sonunda güçlü bir başlangıç yapmasının beklendiğini belirtiyor. Ancak sinema sektörünün son yıllarda önemli değişimler yaşadığına da dikkat çekiliyor. Dijital platformların yaygınlaşması ve izleme alışkanlıklarının farklılaşması nedeniyle uzun vadeli performansın şimdiden tahmin edilmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Filmin eleştirmenlerden aldığı ilk yorumlar da olumlu yönde. Yapımın Rotten Tomatoes’ta yüzde 94’lük eleştirmen puanına ulaştığı belirtiliyor. Bu durumun gişe performansına olumlu katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Seslendirme kadrosunda Tom Hanks ve Tim Allen’ın yanı sıra Conan O’Brien, Greta Lee, Bonnie Hunt ve Craig Robinson gibi isimler de yer alıyor.

Yarın sinemalarda gösterime girecek olan Oyuncak Hikayesi 5 için beklenti oldukça yüksek. İlk hafta sonunda elde edeceği sonuçlar hem Pixar hem de sinema sektörü açısından yakından takip edilecek.