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Oyuncak Hikayesi 5 Vizyona Girmeden Rekor Beklentisiyle Gündemde!

Oyuncak Hikayesi 5 Vizyona Girmeden Rekor Beklentisiyle Gündemde!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 23:53
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Pixar’ın yıllardır devam eden en bilinen animasyon serilerinden biri yeni filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema dünyasında gözler bu kez Oyuncak Hikayesi 5’e çevrilmiş durumda. Vizyon tarihi yaklaşırken filmle ilgili gişe beklentileri de netleşmeye başladı. Özellikle ilk hafta sonu performansına dair tahminler sektörün dikkatini çekiyor. Pixar’ın yeni film için ayırdığı bütçe de konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Serinin önceki filmlerinin elde ettiği sonuçlar nedeniyle beklentiler oldukça yüksek. 

Kaynak: Independent

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Oyuncak Hikayesi 5
Film

Oyuncak Hikayesi 5

Oyuncak Hikayesi 4
Film

Oyuncak Hikayesi 4

Tom Hanks
Oyuncu

Tom Hanks

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Oyuncak Hikayesi serisi yıllardır hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden yapımlar arasında gösteriliyor.

Oyuncak Hikayesi serisi yıllardır hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden yapımlar arasında gösteriliyor.

Woody ve Buzz Lightyear’ın merkezinde olduğu hikâye, her yeni filmde geniş bir izleyici kitlesini sinema salonlarına çekmeyi başardı. Bu nedenle beşinci film için oluşan beklenti de oldukça yüksek seviyede bulunuyor. McKenna Harris ve Andrew Stanton’ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda Tom Hanks ve Tim Allen bir kez daha sevilen karakterleri seslendiriyor. Filmde Woody, Buzz ve ekibinin yeni macerası izleyiciyle buluşacak.

Sektörde konuşulan tahminlere göre Oyuncak Hikayesi 5’in ABD açılış hafta sonunda yaklaşık 135 milyon dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Küresel ölçekte ise ilk günlerde elde edilecek hasılatın 275 milyon doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Bu rakamların gerçekleşmesi halinde film, serinin açılış performansları açısından önemli bir başarıya imza atabilir.

Pixar’ın yapım için yaklaşık 250 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.

Pixar’ın yapım için yaklaşık 250 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.

Bu rakama pazarlama giderlerinin dahil olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle filmin ticari açıdan başarılı sayılabilmesi için yüksek gişe gelirlerine ulaşması gerekiyor. Ancak ilk tahminler stüdyonun beklentilerini karşılayabilecek bir başlangıca işaret ediyor.

Serinin bir önceki halkası olan Oyuncak Hikayesi 4, 2019 yılında vizyona girmiş ve dünya genelinde 1 milyar 73 milyon dolar hasılat elde etmişti. Aynı zamanda açılış performansıyla da serinin en başarılı filmi olmuştu. Şimdi ise gözler Oyuncak Hikayesi 5’in bu rakamları geçip geçemeyeceğine çevrilmiş durumda.

Uzmanlar, filmin ilk hafta sonunda güçlü bir başlangıç yapmasının beklendiğini belirtiyor. Ancak sinema sektörünün son yıllarda önemli değişimler yaşadığına da dikkat çekiliyor. Dijital platformların yaygınlaşması ve izleme alışkanlıklarının farklılaşması nedeniyle uzun vadeli performansın şimdiden tahmin edilmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Filmin eleştirmenlerden aldığı ilk yorumlar da olumlu yönde. Yapımın Rotten Tomatoes’ta yüzde 94’lük eleştirmen puanına ulaştığı belirtiliyor. Bu durumun gişe performansına olumlu katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Seslendirme kadrosunda Tom Hanks ve Tim Allen’ın yanı sıra Conan O’Brien, Greta Lee, Bonnie Hunt ve Craig Robinson gibi isimler de yer alıyor.

Yarın sinemalarda gösterime girecek olan Oyuncak Hikayesi 5 için beklenti oldukça yüksek. İlk hafta sonunda elde edeceği sonuçlar hem Pixar hem de sinema sektörü açısından yakından takip edilecek.

İşte Oyuncak Hikayesi 5’in fragmanı 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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