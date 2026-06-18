Yasaklı Madde Soruşturması Sonrası TRT Dizisinin Başrolü Projeden Çıkarıldı
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TRT Tabii için çekilen Ateş Denizi dizisinde yaşanan yasaklı madde soruşturması gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Dizinin Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setine yapılan narkotik baskınının ardından başrol oyuncusu Erdem Kaynarca hakkında adli süreç başlatıldı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler hem oyuncuya hem de yapım şirketine çevrildi. Sette çekimlerin nasıl devam edeceği de merak konusu oldu. Kısa süre sonra yapım şirketinden resmi açıklama geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT Tabii’nin hazırlıkları devam eden Ateş Denizi dizisinde yaşanan gelişme sektörün gündemine oturdu.
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Yapılan açıklamada Erdem Kaynarca ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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