Yasaklı Madde Soruşturması Sonrası TRT Dizisinin Başrolü Projeden Çıkarıldı

Dün öğleden sonra Beykoz Kundura Fabrikası’nda kurulan sete narkotik ekipleri geldi. Yasaklı madde ihbarı nedeniyle yapılan baskın sırasında başrol oyuncusu Erdem Kaynarca’nın karavanda sahnesine hazırlandığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından önce karavandan çıkarılan oyuncunun daha sonra aracında da arama yapıldı. Ardından Erdem Kaynarca’nın Halkalı’daki Narkotik Şube’ye götürüldüğü belirtildi. Burada ifadesi alınan oyuncudan saç ve kan örnekleri de alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Erdem Kaynarca’nın gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmeler yalnızca adli süreçle sınırlı kalmadı. Ateş Denizi dizisinin yapım şirketi de konuya ilişkin kendi değerlendirmesini yaptı. Sette yaşananların ardından çekim programında değişikliğe gidildi. Dizinin çekimlerine bir hafta ara verildiği öğrenildi. Bu süreçte yapım ekibinin yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar yaptığı belirtildi.

Beklenen açıklama ise Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti. Genel Koordinatörü Hakan Yıldız’dan geldi.