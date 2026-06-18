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Yasaklı Madde Soruşturması Sonrası TRT Dizisinin Başrolü Projeden Çıkarıldı

Yasaklı Madde Soruşturması Sonrası TRT Dizisinin Başrolü Projeden Çıkarıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 17:47
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TRT Tabii için çekilen Ateş Denizi dizisinde yaşanan yasaklı madde soruşturması gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Dizinin Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setine yapılan narkotik baskınının ardından başrol oyuncusu Erdem Kaynarca hakkında adli süreç başlatıldı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler hem oyuncuya hem de yapım şirketine çevrildi. Sette çekimlerin nasıl devam edeceği de merak konusu oldu. Kısa süre sonra yapım şirketinden resmi açıklama geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT Tabii’nin hazırlıkları devam eden Ateş Denizi dizisinde yaşanan gelişme sektörün gündemine oturdu.

TRT Tabii’nin hazırlıkları devam eden Ateş Denizi dizisinde yaşanan gelişme sektörün gündemine oturdu.

Dün öğleden sonra Beykoz Kundura Fabrikası’nda kurulan sete narkotik ekipleri geldi. Yasaklı madde ihbarı nedeniyle yapılan baskın sırasında başrol oyuncusu Erdem Kaynarca’nın karavanda sahnesine hazırlandığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından önce karavandan çıkarılan oyuncunun daha sonra aracında da arama yapıldı. Ardından Erdem Kaynarca’nın Halkalı’daki Narkotik Şube’ye götürüldüğü belirtildi. Burada ifadesi alınan oyuncudan saç ve kan örnekleri de alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Erdem Kaynarca’nın gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmeler yalnızca adli süreçle sınırlı kalmadı. Ateş Denizi dizisinin yapım şirketi de konuya ilişkin kendi değerlendirmesini yaptı. Sette yaşananların ardından çekim programında değişikliğe gidildi. Dizinin çekimlerine bir hafta ara verildiği öğrenildi. Bu süreçte yapım ekibinin yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar yaptığı belirtildi.

Beklenen açıklama ise Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti. Genel Koordinatörü Hakan Yıldız’dan geldi.

Yapılan açıklamada Erdem Kaynarca ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada Erdem Kaynarca ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Hakan Yıldız tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Firmamız tarafından yapımı sürdürülen “Ateş Denizi” isimli projemizin oyuncularından ‘’Erdem Kaynarca’’ hakkında, kamuoyuna yansıyan “Yasaklı Madde Kullanımı” gerekçeli adli süreç titizlikle incelenmiş ve oyuncu seçimlerimizin ilk gününden itibaren büyük bir hassasiyetle üzerinde durdurduğumuz “Yasaklı Madde Kullanımı” konusunda, firmamızın ve daha önemlisi projemize büyük bir özveri ile emek harcayan çalışma arkadaşlarımızın emeklerini zayii eden şahsın sözleşmesi şirketimiz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir. Projemiz yeni oyuncunun katılımı ile planlandığı şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bu açıklamayla birlikte Erdem Kaynarca’nın Ateş Denizi projesindeki görevi sona erdi. Yapım şirketinin yeni başrol oyuncusu için görüşmelere başladığı öğrenildi. Projenin planlanan takvim doğrultusunda devam etmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ancak oyuncunun yer aldığı sahnelerin tamamının yeniden çekilmesi gerekeceği ifade edildi. Bu nedenle şimdiye kadar tamamlanan çekimlerin önemli bir kısmının kullanılamayacağı konuşuluyor.

Sektör kulislerinde, Erdem Kaynarca’nın ayrılığı sonrası ortaya çıkan maliyetin milyonlarca lirayı bulduğu konuşulmaya başlandı. Çekilen sahnelerin yeniden hazırlanacak olması nedeniyle yapım ekibinin yoğun bir çalışma sürecine girdiği belirtiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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