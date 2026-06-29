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Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 13:14
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Televizyon dünyasında ne olup bittiğinin, ekranlarda hangi fırtınaların koptuğunun hiçbir önemi yok; çünkü günün sonunda son sözü ve en efsane kapanışı her zaman X halkı yapıyor! Dizilerin izlerken nefesimizi kesen en çarpıcı sahnelerinden tutun, canlı yayınların akılalmaz ve en absürt anlarına kadar ekrana yansıyan ne varsa, sosyal medya ahalisi tarafından çoktan didik didik edildi ve mizah süzgecinden geçirildi bile.

Eğer siz de yeni haftanın getirdiği o pazartesi sendromunu ve yoğunluğunu bir kenara bırakıp, televizyon gündemini fena halde tiye alan, zekice kelime oyunlarıyla bezeli en komik ve en eğlenceli paylaşımlarla doyasıya gülmek istiyorsanız, kesinlikle doğru yerdesiniz. Arkanıza yaslanın ve bu kahkaha dolu derlemenin tadını çıkarın!

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1. Çok eğlenmez miyiz gerçekten?

1. Çok eğlenmez miyiz gerçekten?
twitter.com

2. Allah sahibine bağışlasın arkadaşlarım...

2. Allah sahibine bağışlasın arkadaşlarım...
twitter.com

3. Bir zamanlar ben:

4. Siz de böyle mi geliyor?

4. Siz de böyle mi geliyor?
twitter.com

5. Nasip olur mu?

5. Nasip olur mu?
twitter.com
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7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com
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11. Ruh halim bu şekilde:

11. Ruh halim bu şekilde:
twitter.com

12. Bacıların gülü ya!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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