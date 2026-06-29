Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon dünyasında ne olup bittiğinin, ekranlarda hangi fırtınaların koptuğunun hiçbir önemi yok; çünkü günün sonunda son sözü ve en efsane kapanışı her zaman X halkı yapıyor! Dizilerin izlerken nefesimizi kesen en çarpıcı sahnelerinden tutun, canlı yayınların akılalmaz ve en absürt anlarına kadar ekrana yansıyan ne varsa, sosyal medya ahalisi tarafından çoktan didik didik edildi ve mizah süzgecinden geçirildi bile.

Eğer siz de yeni haftanın getirdiği o pazartesi sendromunu ve yoğunluğunu bir kenara bırakıp, televizyon gündemini fena halde tiye alan, zekice kelime oyunlarıyla bezeli en komik ve en eğlenceli paylaşımlarla doyasıya gülmek istiyorsanız, kesinlikle doğru yerdesiniz. Arkanıza yaslanın ve bu kahkaha dolu derlemenin tadını çıkarın!