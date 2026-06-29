Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’tan Yapımcı Faruk Turgut’a Destek Geldi

Barış Kılıç, paylaşımında uzun yıllardır aynı projede birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Dört yıldır aynı set ortamını paylaştıkları yapımcıyı yakından tanıdığını ifade etti.

Oyuncu, Faruk Turgut hakkında son günlerde dile getirilen eleştirilere katılmadığını söyledi. Yapımcının özellikle zor dönemlerde ekibe yaklaşımının farklı olduğunu düşündüğünü şu sözlerle belirtti 👇

'4 yıldır birlikte çalıştığım sevgili yapımcım Faruk Turgut’u yakından tanıyan bir oyuncu olarak, hakkında söylenen ithamlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Onun, en zor şartlarda bile tüm ekibine ne kadar babacan ve adaletli davrandığını en iyi bilenlerden biriyim. İşine ve ekibine gösterdiği saygıyı görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır.Sektörde birçok insana iş ve imkân sağlayan, dürüstlüğüyle tanınan bir yapımcı hakkında söylenenler gerçekten çok üzücüdür. Onun adaletinden ve iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe duymadım. Tek derdi ülkesinde nitelikli yapımlar üretmek ve yaptığı işlerle milyonlarca insana ulaşmak olan bir insana bu şekilde ithamlarda bulunulmasını doğru bulmuyorum. Biz kendisinden razıyız. Barış Kılıç...”