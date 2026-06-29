Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’tan Yapımcı Faruk Turgut’a Destek Geldi
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Son günlerde yapımcı Faruk Turgut’un yaptığı açıklamalar televizyon dünyasında geniş yankı buldu. Özellikle oyuncular üzerine yaptığı yorumlar sektör içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Tartışmalar sürerken Kızılcık Şerbeti ekibinden de ilk destek mesajı geldi. Dizide Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Dört yıldır birlikte çalıştığı yapımcı Faruk Turgut hakkında kendi deneyimlerini paylaşan oyuncu, iddialara katılmadığını söyledi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Gold Film’in sahibi ve yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamalar televizyon sektöründe tartışılmaya devam ediyor.
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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Ömer karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak yapımcı Faruk Turgut’a destek verdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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