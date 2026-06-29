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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’tan Yapımcı Faruk Turgut’a Destek Geldi

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’tan Yapımcı Faruk Turgut’a Destek Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 13:01
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Son günlerde yapımcı Faruk Turgut’un yaptığı açıklamalar televizyon dünyasında geniş yankı buldu. Özellikle oyuncular üzerine yaptığı yorumlar sektör içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Tartışmalar sürerken Kızılcık Şerbeti ekibinden de ilk destek mesajı geldi. Dizide Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Dört yıldır birlikte çalıştığı yapımcı Faruk Turgut hakkında kendi deneyimlerini paylaşan oyuncu, iddialara katılmadığını söyledi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gold Film’in sahibi ve yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamalar televizyon sektöründe tartışılmaya devam ediyor.

Gold Film’in sahibi ve yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamalar televizyon sektöründe tartışılmaya devam ediyor.

Programda oyuncular, ücret politikaları ve yapım süreçleri üzerine yapılan yorumlar birçok farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu. Sıla Türkoğlu ve Can Yaman ile yaşananlar yakından takip edilmişti. Turgut’un Sıla Türkoğlu’nun ücrette anlaşamayarak Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldığını dile getirmesi üzerine karşı taraf iddiaları yalanlamıştı. Can Yaman cephesinde ise işler daha da büyümüş en son Turgut süreci yargıya taşıyacağını dile getirmişti.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Ömer karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak yapımcı Faruk Turgut’a destek verdi.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Ömer karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak yapımcı Faruk Turgut’a destek verdi.

Barış Kılıç, paylaşımında uzun yıllardır aynı projede birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Dört yıldır aynı set ortamını paylaştıkları yapımcıyı yakından tanıdığını ifade etti.

Oyuncu, Faruk Turgut hakkında son günlerde dile getirilen eleştirilere katılmadığını söyledi. Yapımcının özellikle zor dönemlerde ekibe yaklaşımının farklı olduğunu düşündüğünü şu sözlerle belirtti 👇

'4 yıldır birlikte çalıştığım sevgili yapımcım Faruk Turgut’u yakından tanıyan bir oyuncu olarak, hakkında söylenen ithamlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Onun, en zor şartlarda bile tüm ekibine ne kadar babacan ve adaletli davrandığını en iyi bilenlerden biriyim. İşine ve ekibine gösterdiği saygıyı görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır.Sektörde birçok insana iş ve imkân sağlayan, dürüstlüğüyle tanınan bir yapımcı hakkında söylenenler gerçekten çok üzücüdür. Onun adaletinden ve iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe duymadım. Tek derdi ülkesinde nitelikli yapımlar üretmek ve yaptığı işlerle milyonlarca insana ulaşmak olan bir insana bu şekilde ithamlarda bulunulmasını doğru bulmuyorum. Biz kendisinden razıyız. Barış Kılıç...”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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