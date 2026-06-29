MasterChef'te Trabzonlu Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Hayatımda İlk Kez Trabzon Dışına Çıktım"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, bu hafta izleyicilere unutulmaz ve duygu dolu anlar yaşattı. Trabzon'un Tonya ilçesinden yarışmaya katılan Emine Karaca, hazırladığı geleneksel lezzetler ve yüreklere dokunan hikayesiyle ana kadro yolunda ilk büyük adımı attı. Üç jüri üyesinden de 'Evet' oyu alarak beyaz önlüğü kazanan Karaca, gözyaşlarını tutamayarak, 'Hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oldum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te ilk turu geçmeyi başaran Trabzonlu yarışmacı Emine Karaca, mutluluğu ve yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın