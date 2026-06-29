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MasterChef'te Trabzonlu Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Hayatımda İlk Kez Trabzon Dışına Çıktım"

MasterChef'te Trabzonlu Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Hayatımda İlk Kez Trabzon Dışına Çıktım"

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 11:54
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TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, bu hafta izleyicilere unutulmaz ve duygu dolu anlar yaşattı. Trabzon'un Tonya ilçesinden yarışmaya katılan Emine Karaca, hazırladığı geleneksel lezzetler ve yüreklere dokunan hikayesiyle ana kadro yolunda ilk büyük adımı attı. Üç jüri üyesinden de 'Evet' oyu alarak beyaz önlüğü kazanan Karaca, gözyaşlarını tutamayarak, 'Hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oldum' dedi.

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MasterChef'te ilk turu geçmeyi başaran Trabzonlu yarışmacı Emine Karaca, mutluluğu ve yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

MasterChef'te ilk turu geçmeyi başaran Trabzonlu yarışmacı Emine Karaca, mutluluğu ve yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Yarışmaya katılma sürecindeki fedakarlıklarını anlatan Emine Karaca, daha önce de pandemi döneminde MasterChef'e başvurduğunu ve tüm aşamaları geçtiğini belirtti. Ancak o dönemki imkansızlıkları şu sözlerle dile getirdi:

'Formları arkadaşlarıma doldurttum. Pandemi zamanı da başvurmuştum, tüm aşamaları geçtim ama maddi durumum yoktu. Bir de ineğim doğum yapacaktı, onu bırakıp gelemedim.'

Hayatında ilk kez Tonya’nın ve Trabzon’un dışına çıktığını söyleyen Karaca, yarışmada kendi elleriyle ürettiği, yetiştirdiği doğal ürünleri kullanarak hazırladığı tabakla jürinin karşısına çıktı. Emine Karaca'nın yemeğini tadan ve emeğinden çok etkilenen şef Somer Sivrioğlu, MasterChef tarihinde az rastlanır bir hamle yaptı. Karaca’ya sürpriz yaparak önlüğü diğer şeflere sormadan tezgahın üzerine koyan Sivrioğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Normalde arkadaşlarıma sorup önlük veririm ama ben önlüğü direkt buraya getirdim ve koydum. Çünkü bu kadar hak edilmiş bir önlük buraya çok az geliyor. Onların da 'Evet' diyeceğini tahmin ederek kesinlikle 'Evet' diyorum. Çok güzel bir yemek.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Önlüğünü giydikten sonra büyük bir mutluluk yaşayan Emine Karaca, şeflerin ellerini sıkarak teşekkür etti. Şeflerin 'Tonya’ya, Trabzon’a selamlar' demesi üzerine Karaca, 'Onların da size çok selamları var' diyerek stüdyodan alkışlarla uğurlandı. Karaca’nın bu başarısı, azmin ve doğal yaşamın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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