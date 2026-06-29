MasterChef'te Trabzonlu Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Hayatımda İlk Kez Trabzon Dışına Çıktım"

Yarışmaya katılma sürecindeki fedakarlıklarını anlatan Emine Karaca, daha önce de pandemi döneminde MasterChef'e başvurduğunu ve tüm aşamaları geçtiğini belirtti. Ancak o dönemki imkansızlıkları şu sözlerle dile getirdi:

'Formları arkadaşlarıma doldurttum. Pandemi zamanı da başvurmuştum, tüm aşamaları geçtim ama maddi durumum yoktu. Bir de ineğim doğum yapacaktı, onu bırakıp gelemedim.'

Hayatında ilk kez Tonya’nın ve Trabzon’un dışına çıktığını söyleyen Karaca, yarışmada kendi elleriyle ürettiği, yetiştirdiği doğal ürünleri kullanarak hazırladığı tabakla jürinin karşısına çıktı. Emine Karaca'nın yemeğini tadan ve emeğinden çok etkilenen şef Somer Sivrioğlu, MasterChef tarihinde az rastlanır bir hamle yaptı. Karaca’ya sürpriz yaparak önlüğü diğer şeflere sormadan tezgahın üzerine koyan Sivrioğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Normalde arkadaşlarıma sorup önlük veririm ama ben önlüğü direkt buraya getirdim ve koydum. Çünkü bu kadar hak edilmiş bir önlük buraya çok az geliyor. Onların da 'Evet' diyeceğini tahmin ederek kesinlikle 'Evet' diyorum. Çok güzel bir yemek.'