Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan 1 Milyon TL Değerindeki Soru Gündem Oldu
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Ekranların en çok izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. '11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniye yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir?' sorusuna cevap vermekte zorlanan yarışmacı yarışmadan çekildi.
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Kim Milyoner Olmak İster'de 16 yıllık görme engelli müzik öğretmeni Özgür Altınok 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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