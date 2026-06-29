article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan 1 Milyon TL Değerindeki Soru Gündem Oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan 1 Milyon TL Değerindeki Soru Gündem Oldu

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 12:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekranların en çok izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. '11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniye yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir?' sorusuna cevap vermekte zorlanan yarışmacı yarışmadan çekildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Milyoner Olmak İster'de 16 yıllık görme engelli müzik öğretmeni Özgür Altınok 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 16 yıllık görme engelli müzik öğretmeni Özgür Altınok 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

Yurt dışında eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönen Özgür Altınok, Ataşehir'de bir ortaokulda görev yaptığını açıkladı. Doğuştan görme engeli bulunan Altınok, büyük bir risk alarak jokeri olmadan 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtladı. 1 milyonluk soruda kararsız kalan yarışmacı, yarışmadan çekilerek 500 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın