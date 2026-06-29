Kanal D Dizisi Zirveden İnmiyor: 28 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Genç oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yaz sezonunun öne çıkan işlerinden biri haline gelen dizi, bu kez izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Total kategorisinde günün en çok izlenen yapımı Daha 17 oldu. Dizinin özet bölümü ise ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü basamağında ise Güney Afrika ile Kanada arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

AB grubunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Daha 17 bu kategoride de ilk sırada yer alırken Dünya Kupası karşılaşması ikinci sıraya yükseldi. Dizinin özet bölümü ise üçüncü sırada günü tamamladı.

ABC kategorisinde de değişen bir sonuç olmadı. Daha 17 bir kez daha zirvede yer aldı. Güney Afrika-Kanada karşılaşması ikinci sıraya yerleşirken Daha 17’in özet bölümü üçüncü sırayı aldı.