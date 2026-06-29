Kanal D Dizisi Zirveden İnmiyor: 28 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu
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28 Haziran Pazar akşamı televizyon ekranlarında spor yayınlarından dizilere kadar birçok yapım izleyiciyle buluştu. FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları ekran başındaki rekabeti artırırken, yaz sezonunun yeni dizileri de yarışın içinde yer aldı. Günün sonunda reyting sonuçları belli oldu. Özellikle yaz sezonuna hızlı başlayan Kanal D dizisi, üç kategoride de ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Gelin sıralamalara birlikte bakalım…
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, reyting yarışını üç kategoride de zirvede tamamladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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