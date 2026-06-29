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Kanal D Dizisi Zirveden İnmiyor: 28 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kanal D Dizisi Zirveden İnmiyor: 28 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 12:42
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28 Haziran Pazar akşamı televizyon ekranlarında spor yayınlarından dizilere kadar birçok yapım izleyiciyle buluştu. FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları ekran başındaki rekabeti artırırken, yaz sezonunun yeni dizileri de yarışın içinde yer aldı. Günün sonunda reyting sonuçları belli oldu. Özellikle yaz sezonuna hızlı başlayan Kanal D dizisi, üç kategoride de ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Gelin sıralamalara birlikte bakalım…

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, reyting yarışını üç kategoride de zirvede tamamladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, reyting yarışını üç kategoride de zirvede tamamladı.

Genç oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yaz sezonunun öne çıkan işlerinden biri haline gelen dizi, bu kez izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Total kategorisinde günün en çok izlenen yapımı Daha 17 oldu. Dizinin özet bölümü ise ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü basamağında ise Güney Afrika ile Kanada arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

AB grubunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Daha 17 bu kategoride de ilk sırada yer alırken Dünya Kupası karşılaşması ikinci sıraya yükseldi. Dizinin özet bölümü ise üçüncü sırada günü tamamladı.

ABC kategorisinde de değişen bir sonuç olmadı. Daha 17 bir kez daha zirvede yer aldı. Güney Afrika-Kanada karşılaşması ikinci sıraya yerleşirken Daha 17’in özet bölümü üçüncü sırayı aldı.

28 Haziran Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

28 Haziran Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

28 Haziran Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

28 Haziran Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

28 Haziran Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

28 Haziran Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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