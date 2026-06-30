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Star TV’nin Yeni Uyarlama Dizisi Başkalarının Hayatı’na Usta Oyuncu Transferi!

Star TV’nin Yeni Uyarlama Dizisi Başkalarının Hayatı’na Usta Oyuncu Transferi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
30.06.2026 - 08:52
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başkalarının Hayatı dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım için yeni isimlerle anlaşmalar yapılırken projeye katılan son oyuncu da belli oldu. Başrollerini genç kuşağın dikkat çeken isimlerinin paylaştığı dizi, şimdiden sezonun merak edilen yapımları arasında gösteriliyor. Daha önce açıklanan oyuncu kadrosuna bu kez deneyimli bir isim eklendi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Star TV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başkalarının Hayatı için hazırlıklar devam ediyor.

Star TV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başkalarının Hayatı için hazırlıklar devam ediyor.

Yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösterilen yapım, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Projede genç oyuncular Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül başrolleri paylaşacak. İki oyuncunun canlandıracağı karakterlerin hikâyesi dizinin merkezinde yer alacak.

Son olarak kadroya katılan isim ise Mehmet Aslantuğ oldu.

Son olarak kadroya katılan isim ise Mehmet Aslantuğ oldu.

Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alan usta oyuncu, yeni sezonda seyirci karşısına Başkalarının Hayatı dizisiyle çıkacak. Yapım şirketi ile anlaşma sağlayan Mehmet Aslantuğ’un dizide Fikret karakterine hayat vereceği öğrenildi. Doğa Bayram’ın hayat vereceği Neslihan’ın babası olacak.

Başkalarının Hayatı, daha önce farklı ülkelerde seyirciyle buluşan Rubi dizisinden uyarlanıyor. Türkiye uyarlaması olarak hazırlanan proje, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Senaryo ise Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzasını taşıyor. Ay Yapım imzasını taşıyan projede oyuncu seçimlerinin büyük bölümü tamamlanırken kalan karakterler için görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki günlerde kadroya yeni isimlerin katılması bekleniyor. Set hazırlıkları devam eden Başkalarının Hayatı’nın yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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