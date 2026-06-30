Star TV’nin Yeni Uyarlama Dizisi Başkalarının Hayatı’na Usta Oyuncu Transferi!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başkalarının Hayatı dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım için yeni isimlerle anlaşmalar yapılırken projeye katılan son oyuncu da belli oldu. Başrollerini genç kuşağın dikkat çeken isimlerinin paylaştığı dizi, şimdiden sezonun merak edilen yapımları arasında gösteriliyor. Daha önce açıklanan oyuncu kadrosuna bu kez deneyimli bir isim eklendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başkalarının Hayatı için hazırlıklar devam ediyor.
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Son olarak kadroya katılan isim ise Mehmet Aslantuğ oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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