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Aşıklar Yine Bir Arada: Uzak Şehir’in Sevilen İki Çifti Bu Kez Aynı Masada Buluştu

Aşıklar Yine Bir Arada: Uzak Şehir’in Sevilen İki Çifti Bu Kez Aynı Masada Buluştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 15:09
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir’in sezon finalinin ardından oyuncular da yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken oyuncuların günlük hayatlarından yaptıkları paylaşımlar da ilgi görüyor. Bu kez sosyal medyada paylaşılan kareler dizinin takipçilerinin dikkatini çekti. Uzak Şehir’in sevilen isimleri aynı masada buluştu. 

Gelin detaylara geçelim…

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Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon boyunca Kanal D ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon boyunca Kanal D ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi, sezon finalinin ardından kısa bir ara verdi. Çekimlerin sona ermesiyle birlikte oyuncular da tatil dönemine başladı.

Yoğun set temposunun ardından kendilerine zaman ayıran oyuncular, zaman zaman sosyal medya hesaplarından günlük hayatlarına dair paylaşımlar yapıyor. Bu kez dikkat çeken paylaşım ise dizinin dört oyuncusunun aynı karede buluşması oldu.

Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Alperen Çankaya ve Yaren Güldiken birlikte yemeğe çıktı. 👇

Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Alperen Çankaya ve Yaren Güldiken birlikte yemeğe çıktı. 👇

Özellikle son dönemde özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer alan isimlerin paylaşımları dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Aşklarını ilan eden çiftlerin birlikte verdikleri pozlar ve günlük hayatlarından paylaşımlar sık sık magazin gündemine taşınıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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