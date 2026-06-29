Aşıklar Yine Bir Arada: Uzak Şehir’in Sevilen İki Çifti Bu Kez Aynı Masada Buluştu
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir’in sezon finalinin ardından oyuncular da yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken oyuncuların günlük hayatlarından yaptıkları paylaşımlar da ilgi görüyor. Bu kez sosyal medyada paylaşılan kareler dizinin takipçilerinin dikkatini çekti. Uzak Şehir’in sevilen isimleri aynı masada buluştu.
Gelin detaylara geçelim…
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Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon boyunca Kanal D ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.
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Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Alperen Çankaya ve Yaren Güldiken birlikte yemeğe çıktı. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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