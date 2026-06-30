Herkes Onu Merak Ediyordu: Yemekteyiz'in Dış Sesi Ortaya Çıktı!
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TV8 ekranlarında izlediğimiz Yemekteyiz programının dış sesi Gürbüz karakterinin arkasında Türk dublaj dünyasının en karakteristik, en esprili ve ses rengiyle anında tanınan dev isimlerinden biri yatıyor. Pek çok karaktere hayat veren Aydoğan Temel, Yemekteyiz'de seslendirme yaptığı anların görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: soruiletişim
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının en ikonik yanlarından biri de dış ses Gürbüz!
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Başkent İletişim Akademisi'nde Seslendirme Eğitimi veren Aydoğan Temel'in Yemekteyiz için seslendirme yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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