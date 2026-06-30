Herkes Onu Merak Ediyordu: Yemekteyiz'in Dış Sesi Ortaya Çıktı!

Geleneksel, ciddi ve sadece bilgi veren dış ses anlayışını tamamen yıkan Gürbüz, yarışmacılarla didişen, onlara laf sokan, izleyicinin iç sesi olan, ironik ve sarkastik bir anlatıcı tarzı yarattı. Peki kim bu Yemekteyiz'in dış sesi Gürbüz?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, sadece seslendirme sanatçısı değil, aynı zamanda tiyatro oyuncusu, yönetmen ve senarist olan Aydoğan Temel, her ne kadar Yemekteyiz'in dış sesi olarak bilinse de aslında pek çok karaktere hayat vermiş bir isim. William Shatner (Kaptan Kirk), John Malkovich & Gary Oldman, Maske, Skunk Fu gibi pek çok yapımda sesini duyduğumuz Temel, tiyatroya ve sinemaya hayatını adamış biridir.