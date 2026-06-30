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Daha 17 Dizisindeki Yardımcı Oyuncu Güzelliğiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu

Daha 17 Dizisindeki Yardımcı Oyuncu Güzelliğiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
30.06.2026 - 10:18
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Kanal D ekranlarının kısa sürede favorisi olmayı başaran Daha 17 yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Henüz ilk bölümleriyle seyirci karşısına çıkan yapım, sosyal medyada her gün gündemin üst başlıkları arasında yer alıyor. Son günlerde ise dizinin yardımcı oyuncularından bir isim dikkat çekti. X mecrası genç oyuncunun güzelliğini konuştu. Gelin detaylara geçelim…

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Genç oyuncu Eylül Aslan’ın aşağıda yer alan sahneden kesitleri izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. 👇

Genç oyuncu Eylül Aslan’ın aşağıda yer alan sahneden kesitleri izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. 👇

Özellikle mavi gözleri ve doğal güzelliği sosyal medyada yapılan yorumlarda öne çıktı. Bölümün yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı oyuncunun kim olduğunu araştırmaya başladı. Sosyal medya platformlarında kısa sürede “Daha 17’nin mavi gözlü oyuncusu kim?” sorusu yayılmaya başladı. “Yerli Megan Fox” yorumları geldi. Peki Eylül Aslan kimdir?

Daha 17’in genç oyuncu kadrosunda yer alan Eylül Aslan, dijital platformlarda içerik üreten isimlerden biri olarak biliniyor.

Daha 17’in genç oyuncu kadrosunda yer alan Eylül Aslan, dijital platformlarda içerik üreten isimlerden biri olarak biliniyor.

Özellikle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan genç isim, TikTok platformunda aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. Oyunculuk tarafında ise Daha 17 onun için yeni bir başlangıç oldu. İlk ekran deneyimlerinden birini yaşayan Eylül Aslan, dizinin yardımcı oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizideki hikâyesinin nasıl ilerleyeceği ise henüz bilinmiyor. Karakterin sonraki bölümlerde daha fazla ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu.

İşte genç oyuncunun sosyal medya paylaşımlarından biri 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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