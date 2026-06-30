Daha 17 Dizisindeki Yardımcı Oyuncu Güzelliğiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özellikle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan genç isim, TikTok platformunda aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. Oyunculuk tarafında ise Daha 17 onun için yeni bir başlangıç oldu. İlk ekran deneyimlerinden birini yaşayan Eylül Aslan, dizinin yardımcı oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizideki hikâyesinin nasıl ilerleyeceği ise henüz bilinmiyor. Karakterin sonraki bölümlerde daha fazla ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu.