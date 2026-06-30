Daha 17 Dizisindeki Yardımcı Oyuncu Güzelliğiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Kanal D ekranlarının kısa sürede favorisi olmayı başaran Daha 17 yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Henüz ilk bölümleriyle seyirci karşısına çıkan yapım, sosyal medyada her gün gündemin üst başlıkları arasında yer alıyor. Son günlerde ise dizinin yardımcı oyuncularından bir isim dikkat çekti. X mecrası genç oyuncunun güzelliğini konuştu. Gelin detaylara geçelim…
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Genç oyuncu Eylül Aslan’ın aşağıda yer alan sahneden kesitleri izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. 👇
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Daha 17’in genç oyuncu kadrosunda yer alan Eylül Aslan, dijital platformlarda içerik üreten isimlerden biri olarak biliniyor.
İşte genç oyuncunun sosyal medya paylaşımlarından biri 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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