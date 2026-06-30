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Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Bennu Yıldırımlar Telif Sistemine Tepki Gösterdi

Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Bennu Yıldırımlar Telif Sistemine Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
30.06.2026 - 09:35
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Türk televizyon tarihinin unutulmayan yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü yıllar geçmesine rağmen ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin tekrar bölümleri hâlâ geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Yapımın oyuncuları da zaman zaman dizinin hayatlarındaki etkisinden söz ediyor. Bu kez konuşan isim ise dizide Fikret karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar oldu. Bir YouTube programına konuk olan oyuncu, yıllardır süren tekrar yayınlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Konu yalnızca dizinin ekran yolculuğu değil, oyuncuların telif hakları da oldu. Bennu Yıldırımlar’ın sözleri sektörün uzun süredir tartışılan başlıklarından birini yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Erhan’ın Konukları

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Bennu Yıldırımlar, Dr. Erhan Konuk’un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu.

Bennu Yıldırımlar, Dr. Erhan Konuk’un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu.

Sohbet sırasında yıllar önce ekranlara veda eden ancak hala yayın hayatını sürdüren Yaprak Dökümü dizisi de konuşuldu. 2006 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranlarda kalan dizi, bugün hâlâ televizyon kanallarının yayın akışında yer bulmaya devam ediyor. Aradan geçen zamana rağmen Yaprak Dökümü’nün yeni kuşak izleyiciler tarafından da izlenmesi dikkat çekiyor.

Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar da bu durumun günlük hayatına yansıdığını anlattı. Oyuncu, yıllardır aynı karakterle anılmaya devam ettiğini söyledi.

“174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok!”

“174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok!”

Yıldırımlar’ın üzerinde durduğu konu telif sistemi oldu. Dizinin yıllardır tekrar yayınlanmasına rağmen oyuncuların herhangi bir telif geliri elde etmediğini söyledi. “Üstelik telif falan da almıyoruz” diyen oyuncu, sektörün uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarından birine dikkat çekti.

Türkiye’de televizyon dizilerinin tekrar yayınları konusunda oyuncuların telif hakları zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle uzun yıllar boyunca ekranlarda kalmaya devam eden yapımlarda bu konu yeniden tartışılmaya başlanıyor. Bennu Yıldırımlar da kendi yaşadığı örnek üzerinden bu sisteme sitem etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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