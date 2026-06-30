Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Bennu Yıldırımlar Telif Sistemine Tepki Gösterdi

Sohbet sırasında yıllar önce ekranlara veda eden ancak hala yayın hayatını sürdüren Yaprak Dökümü dizisi de konuşuldu. 2006 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranlarda kalan dizi, bugün hâlâ televizyon kanallarının yayın akışında yer bulmaya devam ediyor. Aradan geçen zamana rağmen Yaprak Dökümü’nün yeni kuşak izleyiciler tarafından da izlenmesi dikkat çekiyor.

Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar da bu durumun günlük hayatına yansıdığını anlattı. Oyuncu, yıllardır aynı karakterle anılmaya devam ettiğini söyledi.