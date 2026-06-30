Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Bennu Yıldırımlar Telif Sistemine Tepki Gösterdi
Türk televizyon tarihinin unutulmayan yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü yıllar geçmesine rağmen ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin tekrar bölümleri hâlâ geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Yapımın oyuncuları da zaman zaman dizinin hayatlarındaki etkisinden söz ediyor. Bu kez konuşan isim ise dizide Fikret karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar oldu. Bir YouTube programına konuk olan oyuncu, yıllardır süren tekrar yayınlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Konu yalnızca dizinin ekran yolculuğu değil, oyuncuların telif hakları da oldu. Bennu Yıldırımlar’ın sözleri sektörün uzun süredir tartışılan başlıklarından birini yeniden gündeme getirdi.
Kaynak: Erhan’ın Konukları
Bennu Yıldırımlar, Dr. Erhan Konuk’un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu.
“174 bölümü yayınlıyorlar, ertesi gün tekrar 1. bölümden başlıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok!”
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