Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Ünlü Oyuncu Atv Dizisi Aşk ve Taht'la Anlaştı

2 sezon süren ve büyük başarılara imza atan Eşref Rüya'nın ani bitişi televizyon izleyicilerini hayrete düşürdü. Diziyle ilgili ortaya pek çok iddia atıldı. En çok konuşulan iddia ise Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık krizi oldu. Her ne kadar iddialar yalanlansa da geriye yalnızca birbirini takipten çıkan oyuncular ve final yapan bir dizi kaldı.