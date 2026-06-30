Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Ünlü Oyuncu Atv Dizisi Aşk ve Taht'la Anlaştı
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonunun ardından aldığı final kararıyla hayranlarını fena halde üzmüştü. Dizinin neden bittiğine dair pek çok iddia ortaya atıldı ve hala izleyicinin ikna olduğu bir açıklama yapılmadı. Dizinin oyuncularının yeni projeleri de netleşmeye başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya inanamasak da resmen bitti!
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Eşref Rüya finalinin ardından oyuncuların yeni dizileri belli olmaya başladı. Ceren Benderlioğlu, Atv dizisiyle anlaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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