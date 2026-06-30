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Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Ünlü Oyuncu Atv Dizisi Aşk ve Taht'la Anlaştı

Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Ünlü Oyuncu Atv Dizisi Aşk ve Taht'la Anlaştı

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2026 - 11:49
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonunun ardından aldığı final kararıyla hayranlarını fena halde üzmüştü. Dizinin neden bittiğine dair pek çok iddia ortaya atıldı ve hala izleyicinin ikna olduğu bir açıklama yapılmadı. Dizinin oyuncularının yeni projeleri de netleşmeye başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Eşref Rüya
Dizi

Eşref Rüya

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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya inanamasak da resmen bitti!

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya inanamasak da resmen bitti!

2 sezon süren ve büyük başarılara imza atan Eşref Rüya'nın ani bitişi televizyon izleyicilerini hayrete düşürdü. Diziyle ilgili ortaya pek çok iddia atıldı. En çok konuşulan iddia ise Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık krizi oldu. Her ne kadar iddialar yalanlansa da geriye yalnızca birbirini takipten çıkan oyuncular ve final yapan bir dizi kaldı.

Eşref Rüya finalinin ardından oyuncuların yeni dizileri belli olmaya başladı. Ceren Benderlioğlu, Atv dizisiyle anlaştı.

Eşref Rüya finalinin ardından oyuncuların yeni dizileri belli olmaya başladı. Ceren Benderlioğlu, Atv dizisiyle anlaştı.

Eşref Rüya'da Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, Atv'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu Aşk ve Taht'ta Nurcihan karakterine hayat verecek ve Alaaddin Keykubad'ın üvey kardeşini canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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