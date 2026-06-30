Daha 17’nin Serhat’ı Çağdaş Onur Öztürk Ayrılık İddialarına Yanıt Verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, yaz sezonunun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Genç oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide yaşanacak gelişmeler kadar oyuncularla ilgili haberler de yakından takip ediliyor. Son günlerde ise dizinin sevilen karakterlerinden biri hakkında ortaya atılan iddialar konuşulmaya başladı. İzleyiciler, Serhat karakterinin hikayesinin sona erip ermeyeceğini merak etti. Sosyal medyada yayılan ayrılık söylentilerinin ardından gözler dizinin oyuncularına çevrildi. Beklenen yanıt ise doğrudan Çağdaş Onur Öztürk’ten geldi.