Daha 17’nin Serhat’ı Çağdaş Onur Öztürk Ayrılık İddialarına Yanıt Verdi
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, yaz sezonunun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Genç oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide yaşanacak gelişmeler kadar oyuncularla ilgili haberler de yakından takip ediliyor. Son günlerde ise dizinin sevilen karakterlerinden biri hakkında ortaya atılan iddialar konuşulmaya başladı. İzleyiciler, Serhat karakterinin hikayesinin sona erip ermeyeceğini merak etti. Sosyal medyada yayılan ayrılık söylentilerinin ardından gözler dizinin oyuncularına çevrildi. Beklenen yanıt ise doğrudan Çağdaş Onur Öztürk’ten geldi.
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Daha 17 ekran yolculuğuna devam ederken diziyle ilgili yeni iddialar da ortaya çıkmaya başladı.
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Çağdaş Onur Öztürk ise ortaya atılan ayrılık iddialarıyla ilgili sessiz kalmadı ve aşağıda yer alan paylaşımı yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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