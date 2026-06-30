Yaz Sezonunun En Çok İzlenen Dizisi Daha 17'nin Reyting Düşüşünün Sebebi Ortaya Çıktı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, kısa sürede yaz sezonuna damga vurdu. Halihazırda yayında olan yaz dizileri arasında en çok izlenen yapım olan Daha 17'nin reyting başarısı dilimizden düşmezken son bölümde yaşadığı düşüş herkesi şaşırttı. Reyting uzmanı, Daha 17'nin yaşadığı reyting düşüşünün nedenini açıkladı.
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, kısa sürede en çok izlenen diziler arasında yer aldı.
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Reyting uzmanı, Daha 17'nin yeni bölüm reytinglerinin neden düştüğünü açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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