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Yaz Sezonunun En Çok İzlenen Dizisi Daha 17'nin Reyting Düşüşünün Sebebi Ortaya Çıktı

Yaz Sezonunun En Çok İzlenen Dizisi Daha 17'nin Reyting Düşüşünün Sebebi Ortaya Çıktı

Kanal D yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 14:43
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, kısa sürede yaz sezonuna damga vurdu. Halihazırda yayında olan yaz dizileri arasında en çok izlenen yapım olan Daha 17'nin reyting başarısı dilimizden düşmezken son bölümde yaşadığı düşüş herkesi şaşırttı. Reyting uzmanı, Daha 17'nin yaşadığı reyting düşüşünün nedenini açıkladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Daha 17
Dizi

Daha 17

Ata Yaşat
Oyuncu

Ata Yaşat

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, kısa sürede en çok izlenen diziler arasında yer aldı.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, kısa sürede en çok izlenen diziler arasında yer aldı.

Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk, Helin Elveren gibi genç isimlerin yıldızının parladığı Daha 17, kısa sürede sezonun favorisi haline gelirken reytinglerini her hafta artırmayı başardı. Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu ve Altı Üstü İstanbul'u reytinglerde sollayan Daha 17'nin başarısı dillerden düşmezken dizinin yeni bölümündeki beklenmedik düşüş herkesi şaşırttı.

Reyting uzmanı, Daha 17'nin reyting kaybı yaşamasının nedenini okulların kapanması olarak gösterip detaylı bir açıklama yayınladı.

Reyting uzmanı, Daha 17'nin yeni bölüm reytinglerinin neden düştüğünü açıkladı.

Reyting uzmanı, Daha 17'nin yeni bölüm reytinglerinin neden düştüğünü açıkladı.

'Okullar kapandığı için toplam reyting %9 gibi sert bir düşüş yaşadı. Rating=(toplam reyting X share)/100 bu denklemde ratinginiz -oransal olarak- toplam reytingden daha az düşerse share artar daha ufak pastadan daha çok pay alıyorsunuz demektir'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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