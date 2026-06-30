Yaz Sezonunun En Çok İzlenen Dizisi Daha 17'nin Reyting Düşüşünün Sebebi Ortaya Çıktı

Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk, Helin Elveren gibi genç isimlerin yıldızının parladığı Daha 17, kısa sürede sezonun favorisi haline gelirken reytinglerini her hafta artırmayı başardı. Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu ve Altı Üstü İstanbul'u reytinglerde sollayan Daha 17'nin başarısı dillerden düşmezken dizinin yeni bölümündeki beklenmedik düşüş herkesi şaşırttı.

Reyting uzmanı, Daha 17'nin reyting kaybı yaşamasının nedenini okulların kapanması olarak gösterip detaylı bir açıklama yayınladı.