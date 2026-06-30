article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Sezona Ertelenmişti: NOW Dizisi Ömür Usta Oyuncularından İlk Paylaşım

Yeni Sezona Ertelenmişti: NOW Dizisi Ömür Usta Oyuncularından İlk Paylaşım

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 13:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden Ömür Usta sonunda sete çıkıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerde yer aldığı Ömür Usta, geçtiğimiz sezon ertelenmişti. Bütçe sıkıntıları nedeniyle yeni sezona ertelenen Ömür Usta oyuncuları sonunda bir araya geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta oyuncuları bir araya geldi!

NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta oyuncuları bir araya geldi!

Geçtiğimiz sezon için hazırlıkları başlayan fakat bütçe sıkıntıları nedeniyle yeni sezona ertelenen Ömür Usta resmen geliyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal, Gonca Vuslateri'nin başrollerde yer alacağı ve Emmy ödüllü Hilal Saral'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi için geri sayım başlarken ana kadro ilk kez bir araya geldi.

Başrol Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta'daki rol arkadaşları ve yönetmenle hazırlıklara başladıklarını duyurduğu bir video yayınladı.

Ömür Usta dizisi oyuncularının videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın