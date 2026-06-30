Yeni Sezona Ertelenmişti: NOW Dizisi Ömür Usta Oyuncularından İlk Paylaşım
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NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden Ömür Usta sonunda sete çıkıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerde yer aldığı Ömür Usta, geçtiğimiz sezon ertelenmişti. Bütçe sıkıntıları nedeniyle yeni sezona ertelenen Ömür Usta oyuncuları sonunda bir araya geldi.
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NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta oyuncuları bir araya geldi!
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Ömür Usta dizisi oyuncularının videosunu buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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