Daha 17, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu... Yaz Dizilerini En Çok Hangi Yaş Seyirci İzliyor?
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Yaz sezonunun dikkat çeken dizileri yalnızca reytingleriyle değil, izleyici profilleriyle de konuşuluyor. Paylaşılan yaş dağılımı verileri, Daha 17, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin hangi yaş gruplarında daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu. Verilere göre genç izleyicilerin tercihi Daha 17 olurken, Doğanın Kanunu özellikle 45 yaş ve üzerindeki izleyicilerden en yüksek ilgiyi gören yapım olarak öne çıktı.
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Altı Üstü İstanbul, Daha 17, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk dizilerinin en çok hangi yaş grubu tarafından izlendiği ortaya çıktı.
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İşte reyting uzmanının X hesabında yayınladığı o tablo:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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