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Daha 17, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu... Yaz Dizilerini En Çok Hangi Yaş Seyirci İzliyor?

Daha 17, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu... Yaz Dizilerini En Çok Hangi Yaş Seyirci İzliyor?

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 17:20
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Yaz sezonunun dikkat çeken dizileri yalnızca reytingleriyle değil, izleyici profilleriyle de konuşuluyor. Paylaşılan yaş dağılımı verileri, Daha 17, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu ve Altı Üstü İstanbul dizilerinin hangi yaş gruplarında daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu. Verilere göre genç izleyicilerin tercihi Daha 17 olurken, Doğanın Kanunu özellikle 45 yaş ve üzerindeki izleyicilerden en yüksek ilgiyi gören yapım olarak öne çıktı.

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Altı Üstü İstanbul, Daha 17, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk dizilerinin en çok hangi yaş grubu tarafından izlendiği ortaya çıktı.

Altı Üstü İstanbul, Daha 17, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk dizilerinin en çok hangi yaş grubu tarafından izlendiği ortaya çıktı.

Televizyon kanalları, yaz sezonu için yerli dizi projelerini raftan çıkardı. ATV Altı Üstü İstanbul, Show TV Muhtemel Aşk, Star TV Doğanın Kanunu ve Kanal D Daha 17 dizilerini ekrana getirirken Daha 17, yaz sezonunun açık ara en çok izlenen yapımı oldu.

Yaz dizilerinin hangi yaş seyirci kitlesi tarafından izlendiği merak edilirken reyting uzmanı, bu konuda detaylı bir tablo yayınladı.

İşte reyting uzmanının X hesabında yayınladığı o tablo:

İşte reyting uzmanının X hesabında yayınladığı o tablo:

Yaz sezonunda ekrana gelen dizilerin yaş dağılımı, televizyon izleyicisinin ağırlıklı olarak orta yaş ve üzeri gruplardan oluştuğunu ortaya koydu. Dört yapımda da en yüksek izlenme oranı 55 yaş ve üzeri izleyicilerden gelirken, bu grubu 45-54 yaş aralığı takip etti. Genç yetişkinlerin yer aldığı 20-34 yaş grubunun ise tüm dizilerde en düşük izleyici oranlarına sahip olması dikkat çekti. Öte yandan genç izleyiciye en fazla ulaşan yapım Daha 17 oldu. Dizi, özellikle 12-19 yaş grubunda yüzde 17,7 ile ilk sırada yer alırken, 5-11 yaş grubunda da en yüksek oranı Doğanın Kanunu ile paylaştı. Buna karşılık Doğanın Kanunu, 45-54 ve 55 yaş üzeri kategorilerinde ulaştığı yüzde 23,7 ve yüzde 24,9'luk oranlarla en olgun izleyici kitlesine sahip yaz dizisi olarak öne çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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