Daha 17, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu... Yaz Dizilerini En Çok Hangi Yaş Seyirci İzliyor?

Televizyon kanalları, yaz sezonu için yerli dizi projelerini raftan çıkardı. ATV Altı Üstü İstanbul, Show TV Muhtemel Aşk, Star TV Doğanın Kanunu ve Kanal D Daha 17 dizilerini ekrana getirirken Daha 17, yaz sezonunun açık ara en çok izlenen yapımı oldu.

Yaz dizilerinin hangi yaş seyirci kitlesi tarafından izlendiği merak edilirken reyting uzmanı, bu konuda detaylı bir tablo yayınladı.