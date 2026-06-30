Survivor İkincisi Nagihan, Sercan ve Beyza İlişkisinin İç Yüzünü İlk Kez Anlattı
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Survivor 2026'nın en sansasyonel olaylarının başında Sercan ve Beyza olayı yer aldı. Mert Nobre'nin şampiyonluğuyla sona eren Survivor'da yarışmacılar aşk iddiaları hakkında konuşmaya başladı. Bunlardan biri de Nagihan Karadere oldu. Survivor ikincisi Nagihan, Sercan ve Beyza ilişkisinin iç yüzü hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: Gece Muhabiri..
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Survivor 2026 sezonuna damga vuran olayların başında Sercan Yıldırım ile Beyza Gemici hakkında ortaya atılan aşk iddiaları geldi.
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Nagihan'ın Beyza ve Sercan hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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