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Survivor İkincisi Nagihan, Sercan ve Beyza İlişkisinin İç Yüzünü İlk Kez Anlattı

Survivor İkincisi Nagihan, Sercan ve Beyza İlişkisinin İç Yüzünü İlk Kez Anlattı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 18:32
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Survivor 2026'nın en sansasyonel olaylarının başında Sercan ve Beyza olayı yer aldı. Mert Nobre'nin şampiyonluğuyla sona eren Survivor'da yarışmacılar aşk iddiaları hakkında konuşmaya başladı. Bunlardan biri de Nagihan Karadere oldu. Survivor ikincisi Nagihan, Sercan ve Beyza ilişkisinin iç yüzü hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: Gece Muhabiri..

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Survivor 2026 sezonuna damga vuran olayların başında Sercan Yıldırım ile Beyza Gemici hakkında ortaya atılan aşk iddiaları geldi.

Survivor 2026 sezonuna damga vuran olayların başında Sercan Yıldırım ile Beyza Gemici hakkında ortaya atılan aşk iddiaları geldi.

Survivor ikincisi Nagihan Karadere, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda ilk kez Sercan - Beyza iddialarına ilişkin konuştu. Karadere, Beyza'nın sabahın erken saatlerinde yüzerek karşı adaya geçtiğini doğrulayarak, yaşananlar sırasında ise kendisinin uyuduğunu söyledi.

Nagihan, Beyza ile erkek arkadaşı Kerimhan Duman hakkında konuştuğunu da belirterek, kendisine Sercan Yıldırım ile mevcut ilişkisi arasında bir seçim yapması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Öte yandan Karadere, Beyza'nın yalnızca kendisinin değil, diğer yarışmacıların da karşı adaya yüzmesini istediğini dile getirdi. Bu sözleriyle Beyza'nın adaya yüzme girişiminin tek seferlik ya da yalnızca belirli bir kişiye yönelik olmadığını öne sürdü.

Nagihan'ın Beyza ve Sercan hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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