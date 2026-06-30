Survivor İkincisi Nagihan, Sercan ve Beyza İlişkisinin İç Yüzünü İlk Kez Anlattı

Survivor ikincisi Nagihan Karadere, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda ilk kez Sercan - Beyza iddialarına ilişkin konuştu. Karadere, Beyza'nın sabahın erken saatlerinde yüzerek karşı adaya geçtiğini doğrulayarak, yaşananlar sırasında ise kendisinin uyuduğunu söyledi.

Nagihan, Beyza ile erkek arkadaşı Kerimhan Duman hakkında konuştuğunu da belirterek, kendisine Sercan Yıldırım ile mevcut ilişkisi arasında bir seçim yapması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Öte yandan Karadere, Beyza'nın yalnızca kendisinin değil, diğer yarışmacıların da karşı adaya yüzmesini istediğini dile getirdi. Bu sözleriyle Beyza'nın adaya yüzme girişiminin tek seferlik ya da yalnızca belirli bir kişiye yönelik olmadığını öne sürdü.